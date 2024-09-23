明先晴後雨！下周低壓靠近台灣 鋒面+東北風雨勢擴大
未來1周天氣持續不穩，中央氣象署預報員張承傳表示，明天低壓帶遠離，各地回到多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態，周四、周五因鋒面及東北風，北部、東半部有較大雨勢；下周一低壓帶往台灣靠近，雨勢再增加，但是否還有熱帶擾動或颱風生成，還要再觀察。
張承傳表示，明天低壓帶遠離，鋒面逐漸北移到台灣北部海面上，明天（24日）清晨西半部、東北部有局部短暫陣雨，其他地區多雲、午後有局部短暫陣雨，中部以北、東北部及東部山區有較大雨勢。
明晚至周三（25日）鋒面通過台灣，迎風面的北部、東北部雲量較多、有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。
周四至周日（25至29日）受到東北風影響，水氣較多，北部、東北部的局部陣雨叫前一天明顯，其他地區仍為多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態。
下周一（30日）低壓系統逐漸往靠近台灣，受到低壓帶影響，加上環境風場轉為東北風，降雨範圍擴大、雨勢增多，北部、東半部、恆春半島整天不定時有陣雨或雷雨發生機率。
張承傳指出，第19號熱帶性低氣壓昨晚已減弱，併入大低壓帶，目前菲律賓東方來面仍為大低壓區，後期仍有熱帶系統發展的可能性，但本周目前沒有颱風生成的機會，下周會密切觀察。
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