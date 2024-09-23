晚間降雨區域再擴大！豪雨炸3地 最新警戒區曝光

晚間降雨區域愈來愈大，全台都有大雨情況。中央氣象署今晚間6時55分針對20縣市發布豪雨特報，豪雨警戒區擴大為新北市山區、新竹縣、宜蘭縣山區。

大雨警戒區為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門地區、馬祖地區。