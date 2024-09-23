癌症新藥給付限制多 民團籲寬列預算

癌症新藥納健保的數量增加，但諸多限制卻讓癌友看得到吃不到！癌症希望基金會23日召開記者會表示，儘管去年至今癌症新藥納入健保的數量，較110年至111年多出一倍，但新藥給付總有「限縮療程」、「限縮適用對象」與「不得替代療法」等限制，基金會也呼籲政府應寬列新藥、新科技預算。

新藥基金擴大給付

癌症已位居國人死因第一位42年，總統賴清德的目標是在2030年臺灣癌症的死亡能減少三分之一，其中一項政策就是「成立百億癌症新藥基金」，預計114年以公務預算挹注50億元於全民健康保險基金，指定用於「癌症新藥暫時性支付專款」，並逐步達到百億的規模。

癌症希望基金會倡議發展部主任蔡士敏表示，近2年來，健保署確實將更多癌症新藥納入健保給付，去年至現在納入健保的新藥數量，是110年至111年的2倍之多。

三大限制成阻礙

然而，他強調，癌症希望基金會特別統計108至113年8月期間納入健保給付的癌症新成分新藥共48個品項，發現有67%的給付條件不符合國際指引，其中包括血癌、肺癌與乳癌等藥物都有受限，主要有「限縮療程」、「限縮適用對象」與「不得替換或並用療法」等三大限制。

中山醫學大學附設醫院前副院長暨胸腔外科醫師陳志毅以肺癌為例表示，種種限制使得醫師開處方綁手綁腳，尤其有些標靶及免疫治療藥物，就限縮用於晚期肺癌，或因為不得替換等限制，導致治療效果受到影響。

台中榮總醫院血液腫瘤科主任滕傑林也舉例說，因為健保預算有限，需要妥協，但血液癌症新藥被限縮情況嚴峻，臨床上也看到許多病人只能自費苦撐或放棄治療，希望健保能改善給付條件。

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