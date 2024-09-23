COVID-19變小感冒？ 醫：7成確診後有器官受損

COVID-19疫情不再令人聞之色變，但別以為都變成小感冒，醫師指出，7成確診者體內至少1個器官受損，甚至確診過再染上，規律施打疫苗，可降低感染風險，確診後症狀也較輕微。

台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國今天在記者會表示，許多人覺得COVID-19（2019冠狀病毒疾病）已不具威脅，其實不然，據疾病管制署統計，去年冬天COVID-19死亡人數是流感的9倍，今年夏天也造成一波疫情，呼吸道疾病盛行的秋冬季節可能再一波新高峰。

成大醫院家庭醫學部主任吳至行說，別以為感染COVID-19像小感冒，只有輕微呼吸道症狀。事實上，病毒會結合人體ACE2受體進入全身器官，對心肺、消化系統、大腦、腎臟等帶來損害，有追蹤研究發現7成低風險民眾確診後至少1個器官受損，絕非症狀恢復就沒事。

吳至行強調，維持規律施打COVID-19疫苗習慣，不僅可以降低重複感染風險，確診後通常症狀也會較為輕微。COVID-19疫苗與公費流感疫苗自10月1日起分階段施打，65歲以上長者、有潛在疾病患者、學生都是第1階段對象，呼籲符合接種資格民眾盡快接種。

黃振國提醒，COVID-19冠狀病毒持續變異，當病毒變異大就需要更新疫苗，目前流行的JN.1變異株跟先前XBB變異株已有40個變異點。無論過去有無接種，都要接種最新的JN.1疫苗，以更新抗體，確保體內有保護力。

被讚譽為「防疫女神」的台北101董事長賈永婕，這次受邀出任衛教大使，她分享COVID-19肆虐期間，只要有疫苗能打，就會去打，雖然打過了3劑疫苗，但病毒很狡猾，持續在變異，還是要配合政府跟醫師的建議，接種最新的疫苗。