爆款新作！秒殺金高再現傳說！海洋源酒一瓶難求！

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只有58白金龍，能超越58白金龍！金高58白金龍「源酒系列」三部曲一推出就造成市場轟動搶購潮，系列開端作「58白金龍經典源酒（俗稱「白源酒」）」推出以來短短三年已在市場上增值3倍，創下酒界輝煌傳奇！今年黑松公司聯手金門酒廠再次挑戰極限，展開全新溯源之旅，推出白金龍「源酒傳說」系列「經典白源No.2-海洋源酒」，以重現消失的金酒初代酒廠、白金龍製酒起源之地「九龍江酒廠」，讓遺失超過70載的密傳風味重現於世人眼前。

▲白金龍「源酒傳說」系列「經典白源No.2-海洋源酒」再現秘傳「鹽之花風味」。 (圖／黑松金高 提供) ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

白金龍「源酒系列」以追本溯源為核心，每一款酒都象徵對起源的一路傳承，每一滴酒皆溯源根本，還原最初的風味，「源酒系列」三部曲上市後往往立刻掀起搶購潮，珍稀佳釀宛如絕世藝術品，賣一瓶少一瓶！如今傳出「源酒宇宙」再起的傳說篇章，吸引不少酒饕藏家瘋狂敲碗！

傳說中，九龍江酒廠周圍的近海坑道，潮汐變化之間帶來濃烈的海洋風味，賦予甕藏源酒獨特的海鹽鹹香調性，故金門酒廠以海洋氣息為基調，復甦古老海島靈魂，特釀奢華海洋鹽之花風味。「經典白源No.2-海洋源酒」不僅向傳奇源酒致敬，也展現白金龍始終如一、卓越非凡的製酒工藝。

▲「經典白源No.2-海洋源酒」復甦消失的九龍江酒廠古老海島靈魂，獨特的海鹽鹹香調性，層次飽滿豐富。 (圖／黑松金高 提供) ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「經典白源No.2-海洋源酒」精選近海坑道源甕源酒調和，深吸一口氣，漿果釀香撲鼻而來，隨之而來的是清新的海潮香氣，讓人感受海洋氣息的召喚，讓老窖風格的陳酒層次更加飽滿豐富、酯香醇厚。

淺嚐一口傳說之酒，果然不負源酒盛名！甜香酸香融合頂級鹽之花風味，沉穩中更顯奢華，濃醇豐腴擴散於唇舌，後段漸漸出現酒釀般討喜甘甜，每一口壯闊、厚實、清甜、鮮鹹……層層堆疊，帶來豐沛而不刺激的味蕾饗宴。最後迷人的源酒系列老窖陳香以及輕柔海味在喉頭交替浮現，喉韻甘甜怡人，直擊靈魂。輕盈的口感，也很適合女性品飲。

瓶身包裝泛著金屬光澤的白底金裂釉亮面噴瓷，搭配標誌性的雙金龍古銅浮凸手感燙印，展現遺失酒廠傳說再起、破框而出的震撼魄力，瓶身背面精緻的九龍江酒廠圖，更吸引金高迷收藏！兼具「顏值」與「漲相」，難怪上市即引來超高詢問度，全台藏家覬覦，看好限量珍稀酒款奇貨可居，收集成套「源酒系列」未來身價更高！

白金龍上市62週年經典傳說版9/26起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣；，建議售價1,000元 (600ml/一瓶)，實際庫存及價格依各通路為準。源酒系列傳說起源，絕對能滿足金高迷的收藏慾！

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