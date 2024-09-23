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新北竹縣雨漸緩 本週鋒面影響中部以北仍須防雨

中央社／ 台北23日電
本週天氣主要受到鋒面影響，中部以北、東半部易有雨，要留意可能有局部較大雨勢。圖／聯合報系資料照片
本週天氣主要受到鋒面影響，中部以北、東半部易有雨，要留意可能有局部較大雨勢。圖／聯合報系資料照片

氣象署表示，今天午後在新竹縣地區及新北市山區有局部大雨或豪雨，預估晚間逐漸趨緩；本週天氣主要受到鋒面影響，中部以北、東半部易有雨，要留意可能有局部較大雨勢。

交通部中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，今天天氣主要受到鋒面影響，中部以北、東半部雨勢較明顯；時雨量部分，以新竹關西下午3至4時之間降雨76毫米最劇烈；累積雨量方面，截至下午5時，以基隆市中山區達105毫米最多，新北市貢寮區86毫米居次。

張承傳指出，預估降雨會在晚間慢慢趨緩；明天鋒面逐漸移至台灣北部海面，清晨西半部沿海及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後有局部短暫雷陣雨，中部以北、東北部、東部山區有局部較大雨勢發生。

張承傳表示，預估明晚至25日鋒面通過，往台灣東部海面移動，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨。

張承傳說，鋒面移至台灣東部海面後，會與大低壓帶整合。26日至29日台灣附近仍然是偏東北風的環境，加上水氣偏多，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，其中26日、27日東半部地區留意局部較大雨勢發生。

張承傳提到，30日台灣又受到大低壓帶影響，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，張承傳指出，北部、東北部在降雨期間偏涼，高溫約攝氏29、30度，其他時間各地高溫約33度左右；目前觀察9月還是受到大低壓帶影響，北方冷空氣尚未南下，可能要等到10月之後才會逐漸有換季的感覺。

另外，張承傳說，在台灣東方海面的大低壓帶中，仍然有熱帶擾動在醞釀，本週尚無無明顯的熱帶系統發展，下週則須注意在巴士海峽一帶是否有新的熱帶系統增強，目前不確定性仍高，須持續觀察。

鋒面 雷雨

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