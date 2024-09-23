秋冬新冠病毒來勢洶洶 醫臨床常見三大防疫迷思須打破

新冠疫情目前未有顯著上升，許多人誤以為新冠病毒已不具威脅，但其實並非如此。台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國說，新冠病毒持續變異，據統計，去年冬天新冠死亡人數是流感的9倍，且累積死亡者9成都是65歲以上老人家，提醒民眾日常生活中面對新冠預防的3大迷思，期待民眾建立正確觀念。

台灣家庭醫學醫學會今天攜手新冠肺炎衛教大使「防疫女神」賈永婕，舉辦秋冬防疫衛教記者會，強調新冠肺炎對民眾健康威脅仍在，呼籲年長者、慢性疾病患者以及在學兒童都應該在10月1日疫苗同時開打後，盡快共同接種流感及最新JN.1新冠疫苗，降低重症與死亡的風險。

根據衛福部疾管署資料，新冠併發症患者中近8成為65歲以上老人家，死亡患者中更是超過9成都是長者、86%有慢性疾病，因此老人與慢性疾病患者可以說是風險最高。成大醫院家庭醫學部吳至行主任說，據國健署統計，台灣近5成長者患有3種以上慢性疾病，當慢性病愈多新冠死亡風險就愈高，若患有2至5種慢性疾病會提升死亡風險達2.6倍，民眾千萬不可放鬆警惕。

台北101董事長賈永婕，此次應台灣家庭醫學醫學會邀請，擔任新冠肺炎衛教大使。賈永婕說，在新冠肆虐期間，只要有疫苗能打，就會去打，接種疫苗除了保護自己之外，更是保護身邊的家人、朋友、同事的重要措施」。自己過去雖然已經打過了3劑疫苗，但新冠病毒很狡猾，持續在變異，還是要配合政府跟醫師的建議，接種最新的疫苗。

賈永婕說，在首次確診新冠肺炎時，喉嚨爆痛了整整兩天，很不舒服，但兩天後身體就恢復正常了，她相信是因為有打疫苗的緣故。身為家中的「健康領袖」，除了自己積極接種疫苗之外，老公跟孩子們都會被她帶去一起打，提升保護力。

成大醫院家庭醫學部主任吳至行說，民眾面對新冠肺炎常有三大迷思：

迷思1：「新冠就像小感冒，確診也不會太嚴重？」

其實，切莫以為新冠感染像是小感冒一樣，只會有輕微的呼吸道症狀。事實上，新冠病毒會結合身體的ACE2受體進入人體全身器官，對心，肺，消化，大腦，腎臟等帶來許多損害，且年紀愈大影響越大。有研究透過MRI進行追蹤，發現7成低風險患者至少有一器官受損，所以切莫以為新冠感染像是小感冒一樣，症狀恢復就代表沒事了。

此外，慢性疾病患者，例如慢性呼吸道疾病、心血管疾病、糖尿病、癌症，以及過重或肥胖者，重症風險更是高，若本身有心血管疾病的新冠死亡風險會提升4倍，若為透析患者死亡風險更是高達10至430倍。

迷思2：「新冠疫苗打過就不用再打？」

新冠病毒至今仍持續變異，目前流行的變異株為JN.1以及其子代變異株，如KP.3等，當新冠病毒變異大就需要更新疫苗，目前流行的JN.1變異株跟先前的XBB變異株已有40個變異點，差異很大。而目前的JN.1疫苗可以預防現在流行的變異株，因此無論過去有無接種新冠疫苗，都要記得接種最新的JN.1疫苗，以更新抗體，確保體內有保護力。

迷思3：「大多數時間都待在家裡，應該不需要打疫苗？」

新冠病毒會在家庭成員間傳播，據研究發現有7成指標病例為在學兒童。這也就是疾管署會將學童列為第一波新冠疫苗接種對象的原因之一。學童接種疫苗不但可以保護自己，更能保護同住的高風險族群。家長可以讓兒童透過學校提供的校園施打服務接種疫苗，安全又方便。

台灣家庭醫學醫學會與防疫女神賈永婕呼籲，民眾應共同接種流感與最新JN.1新冠疫苗，降低重症與死亡的風險。