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蝦皮購物攜手15間公益團體包場兒童新樂園 邀2千名弱勢親子同樂

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
蝦皮購物攜手15間公益團體包場兒童新樂園，邀請弱勢家庭親子同樂。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物攜手15間公益團體包場兒童新樂園，邀請弱勢家庭親子同樂。圖／蝦皮購物提供

繼去年與家扶基金會合作後，蝦皮購物今年擴大舉辦「蝦皮公益樂園」，22日攜手唐氏症基金會、勵馨基金會、博幼基金會等15間公益團體包下兒童新樂園，邀請近2,000名弱勢家庭親子暢玩遊樂園。此外，蝦皮購物也在現場準備闖關遊戲、魔術表演、折氣球等活動，帶給大小朋友們歡樂的親子時光。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，包場遊樂園能避免人潮擁擠，讓唐寶寶們可以盡情玩樂。林正俠分享，唐氏症基金會連續3年與蝦皮購物合作「愛不囉嗦：中秋送愛到弱勢」專案，今年8月募款金額較去年翻倍成長。蝦皮用戶透過認購庇護工場的月餅將愛心放大，幫助唐寶寶自力更生的同時，也送暖到全台各地的特教生及弱勢家庭。

勵馨基金會表示，長期透過蝦皮平台募集台灣各地的資源和善款，今年3月首次與蝦皮合作推廣「勵馨兒少家園：女孩的幸福中繼站」專案，當月募款金額大幅成長，感謝蝦皮用戶的善心，幫助面臨困境的婦幼們度過難關，重拾自信。

蝦皮購物品牌資深行銷部長廖君凰表示，蝦皮長期關懷弱勢，今年4月推出首支公益廣告，宣傳公益團體的「百元捐」勸募計畫。公益廣告上線後獲得蝦皮用戶熱烈響應，首次捐款人數翻倍，顯示用戶積極參與公益，愛心不落人後。廖君凰指出，蝦皮購物秉持社會企業責任的理念，與公益團體合作的募款皆免除成交手續費，盼為台灣社會盡份心力。

唐寶寶 蝦皮購物

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