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降低偏頭痛發生 醫師建議鈣離子阻斷劑及癲癇藥不可免

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
衛福部台南新營醫院今開記者會，神經內科醫師王威仁表示，預防偏頭痛，除規律生活作息、運動，也可使用鈣離子阻斷劑及癲癇藥預防降低發生機率。圖／衛福部台南新營醫院提供
衛福部台南新營醫院今開記者會，神經內科醫師王威仁表示，預防偏頭痛，除規律生活作息、運動，也可使用鈣離子阻斷劑及癲癇藥預防降低發生機率。圖／衛福部台南新營醫院提供

現代生活繁忙，不少人素為偏頭痛所困擾，醫生建議，除規律生活作息、運動，也可使用鈣離子阻斷劑及癲癇藥預防降低發生機率。長期頭痛的病人，更建議寫頭痛日記，方便醫師診治。

衛福部台南新營醫院今開記者會，神經內科醫師王威仁表示，台灣偏頭痛盛行率近10%，偏頭痛病因認為與跟基因有關。其他誘發因子，包含貧血、賀爾蒙變化（如月經周期）、生活習慣（如熬夜）、環境因素（有機溶劑、煙味、乳酪、巧克力等）等。

他指出，除規律生活作息、運動，也可使用鈣離子阻斷劑及癲癇藥預防降低偏頭痛發生機率。

王威仁說，偏頭痛診斷需要病人很好描述頭痛位置、型態、嚴重程度、發作時間、前驅症狀、伴隨症狀、加重緩解因子等，所以長期頭痛的病人，會建議寫頭痛日記，詳細記錄自己頭痛的狀況，就診時精確地描述，診斷及治療就能直達核心。

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