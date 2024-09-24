一起床就「沒電」、生活沒活力竟跟它有關？營養師教你「1招」重拾陽光好生活

現代人生活忙碌，亂吃或懶得吃，長期下來導致營養不均，身體可能會出現一些危險信號，例如：容易覺得累、一過中午就開始打哈欠、容易餓、力不從心、感覺沒力氣…，你知道嗎？這或許和日常飲食中蛋白質攝取不足有關！

圖／趙函穎營養師提供

缺乏蛋白質3大徵兆，你中了嗎？

「明明昨晚也有早睡，但上班時依然沒活力，很可能都是因為缺乏蛋白質的關係。」趙函穎營養師指出，蛋白質像是人體的「建築材料」，能幫助我們保持日常活力與健康狀態，尤其是久坐的上班族，更需要適當攝取蛋白質來維持肌肉生長，幫助代謝和修復，若因為太忙碌、或是不注意飲食健康，長期蛋白質攝取不足，可能會影響身體各機能正常運作，一般來說，缺乏蛋白質常見以下3大徵兆：

1.上班沒活力：即使昨晚睡得不錯，但白天卻總是感覺「沒電」。

2.體力狀態差：走一下子就氣喘吁吁，甚至連爬樓梯都吃力得像是在爬山！

3.總是懶洋洋：沒有動力，只想耍廢，搞得生活節奏一團亂。

吃對食物，重拾陽光好活力

若是有以上困擾，可以試著從飲食習慣開始改變！補充優質的蛋白質，搭配均衡飲食和規律的運動習慣，重拾陽光好活力。

然而，上班族每天被工作追著跑、三餐老是在外，該如何攝取優質蛋白質？趙函穎營養師建議日常飲食掌握「食材多樣化、便利、均衡」3大原則，例如：雞蛋、魚肉、瘦肉、豆類、堅果等，都是很好的蛋白質來源，在日常三餐中選擇多樣化食材搭配，可提供充足的營養，幫助保持活力。

如果工作地點附近外食選擇不多，又不想自己帶便當，這時候，超商就能買到的統一陽光「陽光黃金豆豆漿」，就是一個既方便又營養的選擇！而在補充蛋白質的同時，別忘了搭配彩虹顏色蔬菜、或是一份水果，更能提供身體全方位的營養，帶來滿滿元氣。

營養師推薦「100分早餐黃金組合」

在一日三餐中，早餐是補充蛋白質最重要的時機。趙函穎營養師提醒民眾：「早餐攝取足夠的蛋白質，相比單純的高碳水飲食，含有蛋白質的餐點，讓我們在一整天中保持清醒。」

豆漿是早餐最方便取得的優質蛋白質來源，早上來杯豆漿，就能為一天的開始提供能量！趙函穎營養師推薦「100分早餐黃金組合」，營養又有飽足感，而且附近的超商就能買到！

100分早餐黃金組合

● 統一陽光「陽光黃金豆豆漿」1瓶

● 水煮蛋或溫泉蛋1顆

● 搭配富含纖維的地瓜、水果沙拉、堅果

圖／趙函穎營養師提供

滿分活力餐盒組合

● 統一陽光陽光黃金豆豆漿：提供優質的植物性蛋白。

● 烤雞肉：動物性蛋白質

● 毛豆：豐富的含植物性蛋白質與膳食纖維

● 蛋卷：含蛋白質和鐵質

● 蔬菜：高麗菜、胡蘿蔔、菇類、玉米筍，豐富的維生素與膳食纖維

● 糙米飯：含維生素B群與膳食纖維

圖／趙函穎營養師提供

想要提升下午的續航力？趙函穎營養師建議午餐除了吃營養餐盒，最好再加上一瓶統一陽光「陽光黃金豆豆漿」，植物性蛋白質容易吸收，可一次補充大豆蛋白、大豆卵磷脂、大豆異黃酮等植物性蛋白質和營養素，搭配便當中的動物性蛋白質、膳食纖維、維生素……等，為身體補給持久能量，是維持神采奕奕、提高工作表現的最佳利器！

再忙，也要來杯統一陽光「陽光黃金豆豆漿」！透過簡單的飲食調整，從早餐開始為身體高效補充所需的營養，幫助你由內而外產生動能，重拾陽光好生活！