「當妳轉身之後」8年後重返劇場 吳念真思索人生餘程

金鐘視后王琄主演的舞台劇「當妳轉身之後」暌違8年再度演出，由吳念真改編、吳定謙執導，原班人馬全數回歸。編劇吳念真希望能激發大家思考，如何活得有意義、面對「人生餘程」。

今天記者會布置成主角「姚教授」生前告別派對，由譚艾珍、羅北安、曾少宗、張靜之扮演的劇中角色，及現實好友紛紛赴約在派對中道別、道謝及祝福，為演出劇情暖身氛圍動人。

「當妳轉身之後」改編自美國劇作家艾德森（Margaret Edson）普立茲得獎作「W;t」，劇中探討死亡、醫德倫理、生命價值，描述突然罹患卵巢癌的50歲文學教授如何面對自己，走向生命旅途盡頭。

編劇吳念真認為這是部隨時能重演的作品，因為人每天都在面臨生命盡頭，尤其今年他73歲了，比起8年前，離告別的距離更近，看劇本就像看自己的故事，甚至還動念想軋一角，扮演譚艾珍的角色。尤其台灣正面臨人口老化趨勢，雖然現代醫學讓人「活」很容易，但能否活得有尊嚴、意義又是另一回事。

吳念真透露，前陣子在家人陪伴下他去簽了預立醫療決定，希望在有意識、行動能力時，決定自己什麼狀況離開，不成為別人負擔，期待藉由「當妳轉身之後」故事，激發大家思考如何面對生命最終。

回應重新製作，導演吳定謙提到：「面對死亡是一件很公平的事，因為我們每個人都會遇到」。8年過去他成為2個孩子的爸爸，掛念變多，心境也有轉變，但創作排練過程也像提醒自己，學會放下，學習與生命意義共處。

扮演癌末患者的王琄坦言這個劇本分量對她很重，甚至會感到負擔而創傷。但現在她比以前成熟、隨緣，珍惜能呼吸時刻，「人生沒有應該不應該，來了就接受，離開就說再見」。同時想對癌友說，病痛也是身體給自己的一份情書，請別把它當成訣別書，記得擁抱不舒服的自己。

另外，王琄今年以訪談節目「誰來演戲之圓桌對談」入圍生活風格節目主持人獎。她表示，其實和「當妳轉身之後」有關，演完後她想讓自己的生命過得更豐富，才換了賽道跑一跑，感謝評審有看見，她認為人生有很多可能性，也鼓勵大家想怎麼活，就全力以赴地活。

綠光劇團也在記者會上宣布好消息，「當妳轉身之後」開賣5天即創下完售佳績，已加開台北第2周場次以饗劇迷。全劇將於11月29日至12月8日在台北城市舞台、12月21及22日在高雄衛武營演出。