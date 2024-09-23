快訊

台中LaLaport有男子反鎖廁所無回應 消防員搶救送醫不治

大谷翔平前口譯水原辯護團隊 要求量刑宣判延至12月

下班記得帶傘！ 19縣市豪大雨特報「雨彈狂炸2地」

「當妳轉身之後」8年後重返劇場 吳念真思索人生餘程

中央社／ 台北23日電
吳定謙(左起)、曾少宗、譚艾珍、吳念真、王琄、羅北安、張靜之出席綠光舞台劇「當妳轉身之後」記者會。記者沈昱嘉／攝影
吳定謙(左起)、曾少宗、譚艾珍、吳念真、王琄、羅北安、張靜之出席綠光舞台劇「當妳轉身之後」記者會。記者沈昱嘉／攝影

金鐘視后王琄主演的舞台劇「當妳轉身之後」暌違8年再度演出，由吳念真改編、吳定謙執導，原班人馬全數回歸。編劇吳念真希望能激發大家思考，如何活得有意義、面對「人生餘程」。

今天記者會布置成主角「姚教授」生前告別派對，由譚艾珍、羅北安、曾少宗、張靜之扮演的劇中角色，及現實好友紛紛赴約在派對中道別、道謝及祝福，為演出劇情暖身氛圍動人。

「當妳轉身之後」改編自美國劇作家艾德森（Margaret Edson）普立茲得獎作「W;t」，劇中探討死亡、醫德倫理、生命價值，描述突然罹患卵巢癌的50歲文學教授如何面對自己，走向生命旅途盡頭。

編劇吳念真認為這是部隨時能重演的作品，因為人每天都在面臨生命盡頭，尤其今年他73歲了，比起8年前，離告別的距離更近，看劇本就像看自己的故事，甚至還動念想軋一角，扮演譚艾珍的角色。尤其台灣正面臨人口老化趨勢，雖然現代醫學讓人「活」很容易，但能否活得有尊嚴、意義又是另一回事。

吳念真透露，前陣子在家人陪伴下他去簽了預立醫療決定，希望在有意識、行動能力時，決定自己什麼狀況離開，不成為別人負擔，期待藉由「當妳轉身之後」故事，激發大家思考如何面對生命最終。

回應重新製作，導演吳定謙提到：「面對死亡是一件很公平的事，因為我們每個人都會遇到」。8年過去他成為2個孩子的爸爸，掛念變多，心境也有轉變，但創作排練過程也像提醒自己，學會放下，學習與生命意義共處。

扮演癌末患者的王琄坦言這個劇本分量對她很重，甚至會感到負擔而創傷。但現在她比以前成熟、隨緣，珍惜能呼吸時刻，「人生沒有應該不應該，來了就接受，離開就說再見」。同時想對癌友說，病痛也是身體給自己的一份情書，請別把它當成訣別書，記得擁抱不舒服的自己。

另外，王琄今年以訪談節目「誰來演戲之圓桌對談」入圍生活風格節目主持人獎。她表示，其實和「當妳轉身之後」有關，演完後她想讓自己的生命過得更豐富，才換了賽道跑一跑，感謝評審有看見，她認為人生有很多可能性，也鼓勵大家想怎麼活，就全力以赴地活。

綠光劇團也在記者會上宣布好消息，「當妳轉身之後」開賣5天即創下完售佳績，已加開台北第2周場次以饗劇迷。全劇將於11月29日至12月8日在台北城市舞台、12月21及22日在高雄衛武營演出。

人生 吳念真

延伸閱讀

藝術永續國際論壇10月登場 聚焦文化政策產業發展

楊德昌的最後一部電影作品《一一》 一個平凡的生活故事震撼全球影人

金鐘59／首次主持就入圍金鐘 王琄直呼「有點不真實」

釣魚台到底是誰的？金城武答案曝光 認對身分認同相當矛盾

相關新聞

秋冬新冠病毒來勢洶洶 醫臨床常見三大防疫迷思須打破

新冠疫情目前未有顯著上升，許多人誤以為新冠病毒已不具威脅，但其實並非如此。台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國說，新冠病毒持續...

下班注意！19縣市發布豪大雨特報 雨彈狂炸2地

受到鋒面影響，中央氣象署今天下午4時35分針對19縣市發布豪雨特報，豪雨警戒區包含新北市山區、新竹縣；大雨警戒區包含基隆...

化療失敗才能用健保給付新藥？ 看得到吃不到變做半套

57歲的陳太太，久咳不癒以為是感冒，經轉診安排檢查，發現是罕見基因突變的肺腺癌第四期，進一步做基因檢測後，醫師依特定基因...

大雨南北開炸 鄭明典po圖：有一些些「梅雨」的味道

昨天大雨南北開炸，中午之前先是中南部大雨，午後北部急起直追，後來居上，台北市關水門，多處傳出災情，雨勢滂沱，雨量驚人，有...

納健保癌症新藥項目增2倍 病友團體指3限制卡關

健保署統計，民國112年至今癌症新藥納給付品項是110至111年的2倍，但病友團體點出限縮療程時間、限制對象、不得並用替...

國內新增3例本土登革熱個案 羅一鈞：北部首起群聚事件

衛福部疾管署今天公布國內新增3例本土登革熱病例，分別為20多歲男性、50多歲女性和70多歲女性，居住於新北市新店區新和里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。