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賣壓仍在！雞蛋是否再降價 蛋商明決定

中央社／ 台北23日電
台北市蛋商業同業公會今天表示，明天可能討論雞蛋是否再調降。圖／聯合報系資料照片
台北市蛋商業同業公會今天表示，明天可能討論雞蛋是否再調降。圖／聯合報系資料照片

農業部官網顯示，雞蛋日產量攀升到12.2萬箱（每箱200顆）。台北市蛋商業同業公會今天表示，明天可能討論是否再調降。農業部說，產業界有意以價制量，促產地擴大淘汰老母雞。

農業部指出，最近1次價格調整是9月17日起，雞蛋產地價每台斤從之前的新台幣28.5元降至26.5元，18日起批發價從之前的每台斤38元降至36元。

不過通路架上的雞蛋仍有堆疊情況，台北市蛋商業同業公會理事長林天來告訴中央社記者，「賣壓在啊」、「需要淘汰」，明天再決定是否要再調降。

農業部指出，產地7月已經淘汰100萬、200萬隻了，不過目前產蛋隻數3691萬隻，是滿多的，所以產業界有意「以價制量」，透過降低蛋價，促使產地老母雞擴大淘汰規模，農業部尊重產業界的意見。

北市 農業部 雞蛋

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