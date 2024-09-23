化療失敗才能用健保給付新藥？ 看得到吃不到變做半套

57歲的陳太太，久咳不癒以為是感冒，經轉診安排檢查，發現是罕見基因突變的肺腺癌第四期，進一步做基因檢測後，醫師依特定基因變異建議使用二種標靶藥物，但費用一個月需14萬左右，且一年存活率不到四成。幾經天人交戰，決定用藥治療，至今4年、花費逾7百萬，雖然新藥已納健保，但規定太嚴格，等於「看得到吃不到」。

陳太太的家屬表示，肺癌新藥雖然納入健保，但要符合「化療失敗」的給付資格，患者目前用藥狀況非常好，且腫瘤縮小到2年前開刀切除，後續用藥是為了怕復發，為什麼要進行化療破壞身體？「化療失敗」的定義是什麼？每個月光是藥費就10幾萬，不知道還能燒多久。

癌症希望基金會進行健保大調查，自8月15日起進行三周線上問卷，共回收1225份資料，分析顯示，民眾深感重大傷病健保保障不足，擔心罹病會由平民變貧民，願意自己多掏腰包以求健保更大保障。無論是一般民眾或癌友及家屬，願意調漲保費的比例將近7成，甚至癌友及家屬達7成2。

健保署致力癌症新藥納入健保給付，112年迄今，納入健保的品項數相較是110至111的二倍之多。但是這些被納入給付的新藥隱藏了限縮給付的現實，也不符合國際治療指引的限縮條件，包括限縮時間或療程、限制使用對象、不得並用或替換這三種情形。

癌症希望基金會董事、中山醫學大學附設醫院前副院長暨胸腔外科醫師陳志毅以肺癌為例，有些標靶及免疫治療藥物，就限縮用於晚期肺癌，或標靶與免疫治療不得替換的限制。國外治療癌症，是以海陸空聯合同步作戰，若醫師無法用最適當的「戰略」幫病人打仗，將會大大影響治療效果及存活率。

癌症希望基金會統計2019至2024年4月期間，納入健保給付的癌症新成分新藥項目共48項，卻有超過66%條件限縮，未符合國際臨床指引。其中，血液癌症共16項，全部都被設限；位居十大癌症首位的肺癌8項新藥中有50%被限縮、乳癌8項新藥亦有62.5%被限縮，

陳志毅認為，這或許是導致台灣癌症存活率落後其他國家的原因之一，目前大部分新藥為精準治療使用的標靶及免疫治療藥物，皆限用於晚期，影響存活率。

台中榮民總醫院血液腫瘤科主任滕傑林表示，血液癌症新藥被限縮情況嚴峻，雖能理解健保預算有限，無奈之下必須妥協，但臨床上也看到許多病人只能自費咬牙苦撐或放棄治療，希望健保能改善給付條件，讓治療更接軌國際。

滕傑林分享血癌患者個案，藥物明明有效，但是因為出不起錢，病人自行遞減藥量，變成慢性死亡。他認為，好的藥物要放在第一線，「沒有效的治療最貴」，應該把資源放在新診療的病人身上，或是比較早期的患者，提升存活率也改善生活品質。