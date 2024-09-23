納健保癌症新藥項目增2倍 病友團體指3限制卡關

健保署統計，民國112年至今癌症新藥納給付品項是110至111年的2倍，但病友團體點出限縮療程時間、限制對象、不得並用替換，造成67%給付未符合國際指引，藥品被迫瘦身成常態。

114年度健保總額協商將於25日展開，癌症希望基金會與台灣病友聯盟共同呼籲，期望總額協商討論合理保障新藥新醫療科技預算，不要強迫瘦身，未來更應逐步擴大規模，改善新藥不合理限縮，確保病人受到即時適切治療，總統賴清德119年降低癌症死亡率1/3才可能成真。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來今天在記者會致詞提到，雖健保署努力趕進度，希望擴大新藥給付，但過去與國際指引落差太大，如今追得非常辛苦，「巧婦難為無米之炊」，即使健保願意給付新藥，預算不足仍無法納入新藥，希望健保會付費者代表與醫界代表能聽見病友聲音。

癌症希望基金會倡議發展部主任蔡士敏表示，健保給付癌藥確實正在加速，112年至今通過納入健保給付的新藥共有15項，是過去110至111年僅通過納入給付7項新藥的2倍之多，108至今年8月期間納入健保給付的癌症新成分新藥共48個品項，多達67%給付條件不符合國際指引。

蔡士敏以血液癌症為例，16項新藥全部被設限，位居10大癌症首位的肺癌8項新藥半數限縮，乳癌8項新藥62.5%被限縮。常見限縮條件3種，限縮療程或時間，給付時間到就下車；限縮使用對象，常是未經化療失敗不得使用；不得並用或替換，如免疫治療無效不得再申請標靶藥物。

蔡士敏說，癌症希望基金會今年8月展開網路調查，共蒐集1225份民眾回覆，調查結果顯示，70.7%民眾認同調漲健保費充足健保資源，72.1%認為應優先給付治療效果好藥品，66.2%贊成給付癌症等藥品，顯示多數民眾已有認知罹患癌症等重大傷病，健保保障不足，自費成常態。

面對病友團體呼籲保障新藥新科技用藥權益，避免用藥給付強迫瘦身，衛生福利部中央健康保險署醫審及藥材組長黃育文說，健保署確實有預算限制，「我們會盡量編列未來預算，最後仍需要立法院與健保會同意」，健保總額新藥療科技按照成長率，及3年內達百億新藥基金。