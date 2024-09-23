國內新增3例本土登革熱個案 羅一鈞：北部首起群聚事件

衛福部疾管署今天公布國內新增3例本土登革熱病例，分別為20多歲男性、50多歲女性和70多歲女性，居住於新北市新店區新和里2例及中和區興南里1例。疾管署發言人羅一鈞說，此為今年首起北部登革熱群聚事件，因最近氣溫適合病媒蚊生長，且氣候仍多雨，疫情監測時間長持續至10月底。

羅一鈞說，3例個案發病日介於9月16日至20日，症狀包括發燒、頭痛、肌肉痛、後眼窩痛、腹瀉、噁心嘔吐等，由於此3例檢驗為登革熱第二型，患者症狀並非典型發燒、頭痛、肌肉痛等，多可能伴隨腸胃道症狀，且重症及死亡率高於第一型，提醒民眾多加注意。目前衛生單位匡列55名密切接觸者皆無症狀，並已針對確診個案居住地及共同活動區域進行相關防治措施，並加強疑似病例監測。

羅一鈞指出，3名個案潛伏期間與9月19日花蓮縣本土登革熱個案均有新北市中和區興南里、景南里或新店區新和里活動史，此為相連里別，其中2名有三介廟及天山公園活動史，高度懷疑為同一起群聚案件。花蓮縣本土個案經登革熱病毒定序為馬來西亞株，今新增3例個案也會進行病毒定序檢驗。

新北市衛生局已於9月22日完成個案居住地及風險場域孳清及清消，本周將持加強里別孳清作業、並於明日起設立社區篩檢站，篩檢出現疑似症狀患者；另針對三介廟至天山公園步道間插立警示旗，提醒民眾出入時加強防蚊措施，疾管署立即成立機動防疫隊，每日派員至疫情風險區協助新北市進行各項防治措施。

羅一鈞今天更親率同仁偕新北市政府衛生局長陳潤秋、中和區長楊薏霖、新店區長陳怡君共同視察興南里、三介廟及天山公園疫情風險區防治現況，下午台北區管制中心主任劉士豪也參與新北市政府登革熱跨局處防治會議，持續與各層級防疫單位密切合作，全力防範疫情。

疾管署統計，今年截至9月22日累計170例本土登革熱確診病例，其中入夏後累計6例，分別居住於新北市3例、高雄市2例及花蓮縣1例，病例分布高雄市137例、台南市19例、屏東縣9例、新北市3例、嘉義縣及花蓮縣各1例；另今年累計215例境外移入病例，高於近4年同期，感染地以東南亞國家為主，以印尼88例為多，其次為菲律賓及泰國各26例。

疾管署提醒，目前全台多有降雨，氣溫仍適合病媒蚊生長，呼籲民眾落實住家內外環境整頓與孳生源清除，並於雨後加強巡檢；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分的防蚊藥劑以防範蚊蟲叮咬。