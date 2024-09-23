減肥該吃飯還吃麵？醫師吐三重點 王道飲食法這樣搭

華人米食文化盛行，但麵食的死忠粉絲在台灣也不容小覷！你是飯派還是麵派呢？減肥時應該吃哪一個才不會胖，醫師張瑜芹在臉書粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發布貼文，一次為你解答！

關於白飯和麵條的營養價值：

白飯：澱粉的王者

• 熱量適中，每100克約130大卡

• 富含維生素B1，有助新陳代謝

• 易消化，胃腸好朋友

麵條：多變的美食之星

• 蛋白質含量較高，尤其全麥麵

• 膳食纖維豐富（全麥款更佳）

• 通常含鐵量較高

張瑜芹強調其實兩者之間沒有絕對的贏家因為各有優點，如果想控制血糖建議選擇全麥麵條，而需要快速補充能量，白飯會是最好的選擇。如果今天是需要追求高纖者，全麥製品都不錯。

另外，關於減重族的選擇，其實兩者熱量差不多，張瑜芹特別列出三個重點：

一、控制份量

二、選擇全穀物製品

三、多搭配蔬菜和優質蛋白

張瑜芹提醒均衡飲食才是王道，根據不同場合選擇適合的主食，搭配多樣化的食材，才能攝取全面的營養！