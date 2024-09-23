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太魯閣國家公園震後修復 志工手作步道友善大地

中央社／ 花蓮縣23日電
太魯閣步道志工自民國99年成軍至今已10多年，0403地震嚴重衝擊太魯閣國家公園，高山步道志工仍以手作修復步道。圖為步道志工帶著手作工具準備出發上工。 中央社
太魯閣步道志工自民國99年成軍至今已10多年，0403地震嚴重衝擊太魯閣國家公園，高山步道志工仍以手作修復步道。圖為步道志工帶著手作工具準備出發上工。 中央社

0403地震嚴重衝擊太魯閣國家公園，高山步道志工以手作修復步道，力行友善大地；太管處發起「一人一袋一石護步道」，透過共同參與喚醒大眾珍惜高山步道，落實公民道德精神。

太魯閣步道志工自民國99年成軍至今已10多年，改善的足跡包括小奇萊步道、石門山步道、大禮步道、白楊步道、綠水合流、綠水文山步道及砂卡礑步道等。

太魯閣國家公園管理處表示，雖然花蓮0403強震，震亂了原有的生活常規和工作計畫，但在快速調整後，步道志工隊一如往昔，在震後回到高山的步道。

今年8月由步道志工和管理處人員共12人前往小奇萊步道，進行3天手作步道的維護工作。改善工項包括維護清理原已設置的導水溝，精進地形排水設計，及設置階梯、鋪面改善，有效解決多處路面積水問題；另增設邊坡砌石駁砍，長度總計約11公尺，防止凍拔現象和沖蝕溝加劇，讓步道品質不再惡化。

太管處指出，步道志工隊與其他類型的志工服勤型態較為不同，高山路遙，施作時需以人力收集、運送現地可用材料，如石材或砂石，得付出相當大的體力勞動，還要多人分工合作才能有成。

在步道施作現場尤其需要相當多人力，此次小奇萊3天手作步道維護，所需石材總計重量約有7至8公噸。

為讓民眾有機會參與步道維護，太管處於現場宣導「一人一袋一石護步道」，讓路過的山友以自身的力量，協助石材、工具運送，親身體驗步道維護困難。看到步道旁共同參與運送暫放的石材，回歸成為腳下的步道時，還多了一份榮譽，太管處期望透過共同參與，喚醒大眾珍惜高山步道構築不易，愛護設施。

太管處也呼籲使用者共同用行動愛護步道環境，尤其以小奇萊、石門山和合歡北峰等步道是最容易親近的高山步道，也因此承受大量的遊憩壓力；歡迎遊客體驗自然，也邀請大家一起來保護山林，可以先從不走捷徑、不踩踏箭竹植被、行走在既有步道上等無痕山林原則開始做起。

多人 太魯閣國家公園 石門

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