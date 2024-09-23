男子為搭對面月台區間車直接跨過軌道 台鐵：已通報路警

台鐵台中站昨早有乘客疑似走錯月台，為搭乘對面月台的區間車，竟不顧危險，直接跨過軌道爬上對面月台，且約1分鐘後就有一輛普悠瑪進站，讓現場其他乘客不禁捏了一把冷汗。台鐵表示，當時值班人員因執行南下列車監視，視線被行車室阻擋，已調閱留存相關畫面，通報路警單位咎責，依鐵路法規定，情節重大者，將處5萬以上、10萬元以下罰鍰。

有民眾指出，昨天上午近10時，台中火車站有1名男子，為了方便直接跳下月台，跨過軌道跳上對面月台，之後搭上對面的區間車，過程中很多旅客看到，但沒見台鐵人員吹哨阻止，且該男子跨過軌道、跳上月台後約1分鐘，就有普悠瑪進站。

對此，台鐵回應，經查當時南下111列車自1月台B側開出後，一名男性自2月台A側跳下軌道，跨軌後自行爬上1月台B側，跨軌過程約18秒；3分鐘後北上162次進入2月台A側辦客。

台鐵指出，該男子跨軌時，第1月台值班運轉員正於A側執行南下3187次列車監視並準備開車，視線被行車室阻擋，無法察覺此件違規事件，所幸當日有熱心目擊旅客告知站方人員，站方已調閱留存相關畫面，並通報路警單位協助追查咎責。

台鐵表示，依據鐵路法第57條第二項規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行。前項情形，如影響鐵路行車安全，情節重大者，處新台幣5萬元以上、10萬元以下罰鍰。

台鐵表示，站區內月台側均有明顯相關警語標示，告知民眾相關法源與罰則，鄭重呼籲民眾進站乘車應留意安全，勿恣意危險行為以免觸法。