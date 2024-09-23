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豪雨成災！淡金公路淹水成河 網友曝：親戚卡在回家路上

聯合新聞網／ 綜合報導
連日豪雨泛濫成災，立委洪孟楷分享淡水區淹水情況。圖擷自洪孟楷 臉書
連日豪雨泛濫成災，立委洪孟楷分享淡水區淹水情況。圖擷自洪孟楷 臉書

連日豪雨除了讓交通阻塞外，也影響到各地的路況。昨（22）日晚間8時30分，經濟部水利署宣布「北北基宜14個地區淹水警戒」，也有許多人回報各地淹水情況，包含新北市淡水區的淡金公路淹水成河，台北市內湖區的大湖公園也有淹水災情。

昨晚有網友在臉書社團「阮厝住三芝」貼出一段影片，只見汽車行駛在將近淹水到車子底盤高度的路上，如划船般前行，原PO指出「親戚已經卡在回三芝的路上了，希望大家都能平安」。

國民黨立委洪孟楷也在臉書指出，針對淡水地區台二線淡金路上道路淹水，因即時豪大雨，已經通報相關單位進行處理作業，也與當地里長聯繫了解狀況。他當時呼籲「請大家非必要不要出門，並經過該路段小心慢行，注意行車安全」。

中央氣象署今（23）日下午1時40分也針對18縣市發布豪大雨特報，包括台中以北、南投、東半部地區、雲林以南山區，其中新北市為豪雨等級。氣象署提醒民眾，請注意雷擊與強陣風，低窪地區要注意淹水，連日降雨，山區請注意坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

淡水 淹水 豪雨

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