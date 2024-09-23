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AI、資安與ESG浪潮 產生十大傑出青年

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
擔任第62屆十大傑出青年的評審主委、外交部長林佳龍23日與打寶蛤水產公司創辦人楊宜樺一同合照。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
擔任第62屆十大傑出青年的評審主委、外交部長林佳龍23日與打寶蛤水產公司創辦人楊宜樺一同合照。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

十大傑出青年23日出爐，AI潮流、資安保護及ESG等領域的專業人才，經過層層篩選，脫穎而出！擔任第62屆十大傑出青年的評審主委、外交部長林佳龍23日表示，這次十大傑出青年包括海外獲選者，共11人獲選，獲獎者的專業領域相當廣。

本次十大傑出青年選拔歷經三個月的評選，共有175位報名或經推薦投件參選，經核實後有26位進入決審，經決審會議逐件評考決議選出本屆11位中華民國十大傑出青年當選人。

林佳龍在致詞中引用輝達執行長黃仁勳的話：「喜歡看到別人成功」，如同十大傑出青年都具備成就他人的大我精神，也期許當選人們能照亮更多角落，也能活出自我

本次十大青年領域橫跨人工智慧、循環經濟與弱勢關懷，林佳龍說，擔任本次的評審就像多修了一個社會學博士。他更強調，十大傑出青年是莫大榮譽，但也是責任的開始，期望當選人能為「總合外交」盡一份力。

傑出青年一氣運動整合行銷公司共同創辦人孫家閎致詞分享，榮幸能以「武者」的身分領獎，更分享自己是在家自學長大，感謝父母的支持讓他走上武術的道路；即將成真火舞團團長蔡宏毅也分享自己在國際舞台表演的經驗，強調此次能夠回到台灣並獲得十大傑出青年的殊榮，對他來說意義深遠。


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