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苗栗火炎山崩塌嚴重 自然保留區暫停開放至9/27

中央社／ 苗栗縣23日電

受日前大雨影響，苗栗縣火炎山土石崩塌嚴重，農業部林業及自然保育署公告，火炎山自然保留區即日起至27日暫停開放；火炎山協會也說，步道待整修，呼籲山友先別上山。

農業部林業及自然保育署今天發出公告，受連日降雨影響，火炎山一帶累積約300毫米雨量，土石沖刷嚴重，即日起至9月27日暫停開放

林業及自然保育署新竹分署副分署長劉忠憲表示，火炎山因地形特殊，於民國75年設置自然保留區，每日開放申請進入人數上限100人，基於安全考量，針對27日前申請進入保留區的隊伍已通知取消。

位於苗栗三義、苑裡交界的火炎山，地質主要由礫石混雜砂土組成，遇雨易受沖刷，受20日至21日大雨影響，火炎山登山步道受損嚴重，認養單位苗栗縣火炎山登山協會志工吳集忠今天上山勘查，目擊陵線的大片土石、樹木瞬間崩坍，一旁同行友人拍下過程，怵目驚心的影片上傳臉書社團「肉腳登山隊」引發網友討論。

吳集忠接受媒體訪問表示，當時因伴隨土石崩塌發出巨響，嚇了一大跳；此外，昨天也發現一群申請進入下方自然保留區的團體，有些人連安全帽都沒帶，實在危險，若是遇上土石崩塌後果難以想像。

苗栗縣火炎山登山協會總幹事黃肇璟告訴中央社記者，目前火炎山步道1.7公里處崩塌最為嚴重，部分原先設置的警戒區支架、繩索已隨土石沖刷掉落，這兩天協會人員會視天候狀況，將便道重新整理，重設警戒措施。

黃肇璟說，火炎山地質脆弱，因前幾天雨量太大，多處步道受損，呼籲山友近期不要貿然上山，以免發生危險。

崩塌 苗栗縣 農業部

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