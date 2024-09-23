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2025聯合報「臺灣豐蔬果月曆」開放預購

聯合報／ 台北訊
「臺灣豐蔬果月曆」搭配2025健康誌合購只要388元。
「臺灣豐蔬果月曆」搭配2025健康誌合購只要388元。

聯合報出版熱賣的「臺灣豐蔬果月曆」，2025新版仍以美麗、真實感十足的臺灣特有蔬果為主角，保留原有的記事功能之外，另有專家專業調配的食譜，讓民眾在欣賞垂涎欲滴的蔬果照片時，獲得各類蔬果營養和做菜的常識。

12月份的蔬果安排依序是蓮霧、花椰菜、香蕉、青江菜、水蜜桃、甜豆、西瓜、高麗菜、美濃瓜、南瓜、葡萄及蕈菇，整體色彩鮮艷飽滿，讓民眾看了心情好，又可天天豐盈健康。

定價每份250元，早鳥優惠180元，搭配2025健康誌(定價300元)合購，只要388元，馬上省下162元；再加購蔬果的魔法餐桌一書，省得更多，機會難得！詳情請參閱聯合報或電詢(02)86925588轉2974；網購請上有設計，網址：https://udesign.uniicreative.com/mall/cus/cat/Cc1c01.do?dc_cateid_0=0_059_049_902

「臺灣豐蔬果月曆」整體色彩鮮艷飽滿。
「臺灣豐蔬果月曆」整體色彩鮮艷飽滿。
「臺灣豐蔬果月曆」以特有蔬果為主角。
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水蜜桃

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