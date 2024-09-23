2025聯合報「臺灣豐蔬果月曆」開放預購

聯合報出版熱賣的「臺灣豐蔬果月曆」，2025新版仍以美麗、真實感十足的臺灣特有蔬果為主角，保留原有的記事功能之外，另有專家專業調配的食譜，讓民眾在欣賞垂涎欲滴的蔬果照片時，獲得各類蔬果營養和做菜的常識。

12月份的蔬果安排依序是蓮霧、花椰菜、香蕉、青江菜、水蜜桃、甜豆、西瓜、高麗菜、美濃瓜、南瓜、葡萄及蕈菇，整體色彩鮮艷飽滿，讓民眾看了心情好，又可天天豐盈健康。