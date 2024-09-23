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不能太常缺藥！食藥署「必要藥品清單」一年一更新

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部食藥署最新公告必要藥品清單新增120項，刪除4項，其中納入目前短缺的注射及沖洗用生理食鹽水等藥品。圖為永豐藥品的生理食鹽水。本報資料照片
衛福部食藥署最新公告必要藥品清單新增120項，刪除4項，其中納入目前短缺的注射及沖洗用生理食鹽水等藥品。圖為永豐藥品的生理食鹽水。本報資料照片

衛福部食藥署最新公告必要藥品清單，新增120項，刪除4項，新增最多前三項分別為抗腫瘤及免疫調節劑，有27個品項、抗感染藥品19個品項及心血管藥品18個品項，也納入目前短缺的注射及沖洗用生理食鹽水等藥品。過去必要藥品清單每二年公布一次，食藥署表示，為更符合國內臨床使用情形，未來將每年檢討更新，

衛福部食藥署長莊聲宏日前接受聯合報專訪表示，預計將必要藥品清單的盤點時間，從現行平均兩年一次，縮短為至少一年一次。如今食藥署修改規定，表示每年更新，並針對近期供應不穩或較可能短缺藥品，如製造廠市占率大於60%或製造廠為三家以下的臨床重要品項，納入必要藥品。

食藥署副署長王德原昨天表示，依藥事法規定，過去必要藥品清單主要配合世界衛生組織（WHO）的更新頻率，所以每兩年修訂一次，但國內藥品供應情形變化大，為更符合國內臨床使用情形，未來將每年檢討更新，上一次公布必要藥品清單為去年十一月 。

新增必要藥品包括標靶藥物、抗瘙癢藥品等。王德原說，這些藥品為內科等醫學會專家建議，於臨床上患者有使用的必要性而納入，其中新納入的血管收縮素轉換酶抑制、血管張力素受體抑制，或阿托品（Atropine）解毒劑屬於急救藥品，將持續檢視、更新。

總統府「全社會防衛韌性委員會」第一次委員會將在本月26日舉行，據指出，將增設「物資大隊」負責因應平時災害需求，其中急救站編組範圍更納入診所或藥局的醫事人員。

王德原說，針對內政部民防法」及「民防團隊編組訓練演習服勤及支援軍事勤務辦法」內的藥品，主要為急救藥品，雖內政部並未明列品項，但針對臨床常用且較可能供應不穩的急救藥品，食藥署過去已持續滾動納入必要藥品清單。

內政部 民防 食藥署

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