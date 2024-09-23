擴大全民防災量能 考試院、內政部合辦防災士培訓

考試院與內政部今天合辦113年防災士培訓開訓典禮。內政部長劉世芳說，盼培訓課程可增進考試院學員的防救災能力，並將防災觀念擴及日常；預期114年底前，全國完訓防災士將達5萬名。

內政部透過新聞稿表示，劉世芳與考試院秘書長劉建忻今天出席內政部、考試院共同舉辦的民國113年防災士培訓開訓典禮。

劉世芳說，近年來天然災害頻繁，已威脅民眾生命財產安全，為提升民眾自助、互助能力，政府從107年起推動防災士培訓，訓練對象由早期村里擴大到企業、民間組織及公部門機構。內政部也積極擴大推廣防災士培訓，截至8月底，累計培訓3萬376名防災士。

劉世芳表示，期盼這2天的培訓課程，可以增進考試院學員的防救災能力，並將防災觀念擴及日常生活，厚植民間自主防災量能。

劉世芳指出，為落實總統賴清德推動全社會防衛韌性的理念，內政部7月到8月間在中央聯合辦公大樓，完成400人培訓，並已協調交通部、經濟部及中華電信等推廣防災士培訓工作，立法院也在9月11日完成60名防災士培訓。預期114年底前，全國完訓防災士將達5萬名。

劉世芳強調，防災士課程重點不在於長官要求及測驗，而是透過實作課程，學到重要實用的基本技能。未來除持續在政府機關推廣外，也會強化推動企業防災，希望企業員工有一定比例能取得防災士資格，並納入ESG目標，讓企業邁向永續經營。