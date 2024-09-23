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豪雨不斷致災 台鐵平溪線、深澳線今午恢復正常行駛

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
昨天全台各地豪雨不斷、災情頻傳。台鐵平溪線土石崩落、路基掏空，深澳線也受到影響，預警性停駛。台鐵今表示，總計影響35列車，經檢修後確認無異狀，今天中午12時恢復正常行駛。圖為三貂嶺車站。聯合報系資料照
昨天全台各地豪雨不斷、災情頻傳。台鐵平溪線土石崩落、路基掏空，深澳線也受到影響，預警性停駛。台鐵今表示，總計影響35列車，經檢修後確認無異狀，今天中午12時恢復正常行駛。圖為三貂嶺車站。聯合報系資料照

受到鋒面及低氣壓影響，昨天全台各地豪雨不斷、災情頻傳。台鐵平溪線土石崩落、路基掏空，北上南下列車暫停行駛，深澳線也受到影響，預警性停駛。台鐵今表示，總計影響35列車，經檢修後確認無異狀，今天中午12時恢復正常行駛。

台鐵平溪線昨天因豪雨不斷，平溪線雨量達行動值，下午1時22分起列車預警性停駛；下午2時18分大華至十分間路基掏空路線中斷影響，後續南下、北上列車停駛。

昨天下午1時45分三貂嶺至猴硐間西正線旁有土石崩落，一列415次EMU3000型新自強號行經時發現，即刻通報。為避免土石入侵路線，台鐵公司公告，三貂嶺至猴硐間以東正線單雙向行車，採20公里時速慢行，列車延誤。

台鐵今表示，平溪線、深澳線自昨天起停駛迄今天，今午巡線檢查後，確認無異狀，平溪線、深澳線中午12時起恢復正常行駛，總計影響35列次，後續也將持續派員監看路線狀況。

台鐵 平溪

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