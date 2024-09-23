【重磅快評】以柔應對氣候變遷

不是颱風，但鋒面、對流雲系加上天文大潮，昨天台灣從南到北豪大雨不斷。台灣尾高屏一帶兩日累積雨量多處破四百毫米，台灣頭緊追，多處兩日量破三五〇毫米，都突破致災規模。豪大雨狂降的基隆河上游，多處陸閘、水門、越堤道路關閉，或者只准出不准進；石門水庫下游大漢溪、淡水河沿岸水門也多處封閉，以為把居民關在水泥保護桶裡就安全了，錯！

事實當然不！洪流輕易突破人類自以為是的封鎖，保護桶內不時可見水淹、樹倒、路損災情；越堤而出的溪畔場景隨處可見，大湖公園也擴展成「大湖」，以淡水河為軸心的兩千七百餘平方公里流域，全區早被七公尺高的堤防保護起來，但淹水、水災仍不時可聞；其後行政院規劃了「台北地區防洪計畫」、「基隆河整體治理計畫」，衍生出大家熟悉的二重疏洪道、員山子分洪道等設施，但計畫趕不上變化，洪水總能越堤而出。

加高的防洪堤不太有作用，這兩天台北陸續突破四百毫米的累積降雨，早已突破兩百年防洪計畫的設計標準；現行每小時78.8毫米降雨宣洩標準的下水道設計早已不夠用，六月蔣萬安宣布下水道標準將加高到每小時88.8毫米，難道不知道提高10毫米下水道標準，意味可能耗費不止八百億台幣支出；這也是為什麼經常淹水，下水道標準幾十年沒變的原因：錢在哪裡？

七月初強颱凱米侵襲高雄，茂林山區連兩日累積降雨突破1400毫米，對比這次雷雨包在台灣頭尾降雨才400餘毫米，不難想像可能洪災規模將有多大？凱米把高雄淹慘了，高雄市府竭盡所能的預防，包括清出全市所有的二十四個滯洪池，加上進出的水道也全數騰出，沒想到空出好幾千萬立方米的洪水容留空間還應付不了凱米牙縫，高雄淹慘了。

台灣頭、尾的寒暑變化拉大角度看全球，其實滿時髦、趕得上潮流，近年地球低緯沒中、高緯熱，華北熱到攝氏四十度，華南廣東、福建還挺涼快；歐洲倫敦、奧斯陸以往九月底準備雪衣迎冬，這幾年這時節還在吃冰，美洲也挺怪的，西北熱、西南涼，中長期氣象都是聽聽算了，怪異天氣成了常態。

最新的態度是講求柔性，水至柔，以剛相對是想不開，唯有順著柔應對，跟著寒暖陰晴走，淹水、酷暑都只是地球變化的插曲。