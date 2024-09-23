故宮南院2025年規劃馬來西亞主題展 開拓國際交流

配合故宮博物院100週年院慶，南部院區明年規劃馬來西亞主題展覽，副院長黃永泰9月中旬拜會馬來西亞、新加坡公私藝文及博物館等機構洽談國際借展，拓展與星馬國際交流合作。

國立故宮博物院南部院區今天發布新聞稿表示，黃永泰9月8日至15日率團訪問星馬，拜訪吉隆坡伊斯蘭藝術博物館（Islamic Arts Museum Malaysia）、馬來亞大學（University of Malaya）文學院及亞洲藝術博物館（Museum of Asian Art, Kuala Lumpur）、馬六甲青雲亭、馬六甲娘惹祖屋博物館（Baba & Nyonya HeritageMuseum）。

另外，此行也拜會新加坡亞洲文明博物館（AsianCivilisations Museum, Singapore）及馬來傳統文化館（Peranakan Museum），與其研究人員交流，除了學習大馬來亞文化圈不同面向作為參考，亦推介故宮在國際廣受好評的數位展覽，期許未來有更深入合作。

故宮南院指出，星馬各單位對未來雙方交流合作持正面態度，其中青雲亭原則同意將所藏超過200年歷史「華人甲必丹李為經肖像」借予故宮南院展出，為此行重要收獲。

故宮南院表示，故宮博物院明年迎來100週年院慶，南部院區亦開館10週年，南北院區將相繼推出一系列精彩展覽及活動；南院規劃明年10月推出為期3個月以馬來西亞為主題的展覽及活動。

故宮南院強調，此次拜訪當地博物館及在地文化社團，除推進與星馬文化機構合作機會，也期待明年活動與展覽更加貼近馬來西亞在地生活與文化藝術。