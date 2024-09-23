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寶林茶室食物中毒案 消基會：累計32人參與提團訟

中央社／ 台北23日電
3月底台北市信義區寶林茶室發生嚴重食物中毒事件，消費者文教基金會今天表示，累計有32人參與提起團訟。圖／聯合報系資料照
3月底台北市信義區寶林茶室發生嚴重食物中毒事件，消費者文教基金會今天表示，累計有32人參與提起團訟。圖／聯合報系資料照

3月底台北市信義區寶林茶室發生嚴重食物中毒事件，消費者文教基金會今天表示，累計有32人參與提起團訟，包含6名死者的18名家屬，資訊彙整後，將儘速正式提起告訴。

消基會6月17日召開記者會宣布為寶林茶室案受害消費者提起團體訴訟，此為其食安團訟首宗涉及死亡，估3個月內提告、求償金額可能破億。

消基會董事長吳榮達今天告訴中央社記者，消基會迄今累計接獲32人填妥請求權讓與同意書等相關資料，一起參與團訟，其中有18人是此案6名死者的家屬。

此團訟案的律師團召集人暨消基會名譽董事長蘇錦霞說，彙整診斷書等資料中，其中死者的配偶、父母、子女可請求精神、扶養賠償的費用，儘速於近期提起告訴，不過初判本月內尚來不及提告。

提告 消基會 消費者

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