批一新旅館未依環評法如實登載 環團要求南投縣府退件

近年中友百貨集團埔里農莊於南投一新里及鄰近區域違法濫墾超過30公頃，已遭南投縣府裁罰達190萬元，民間團體指出，近日「南投縣埔里鎮一新遊憩用地（旅館）開發案」環評書，擬變更山坡保育區8.72公頃進行旅館開發，其中多處違反「開發行為環境影響評估作業準則」及水保水利相關法規規定，疑以「零排放」掩飾廢水排入保育類台灣白魚棲地，要求南投縣政府退回本案。

當地自救會偕同監督施政聯盟、台灣河溪網協會及台灣水資源保育聯盟等今天於立法院召開記者會，監督施政聯盟召集人陳椒華表示，一新旅館案的環評說明書有多處內容未依規定製作，包括用水資料、挖填土方及汙水排放等，且用水部分的地下水水權竟是以農業水權申請，也因用水為抽取地下水，應該依照水利法第54-3條進行水權變更，但至今仍未變更。

守護台灣白魚永續棲地自救會發言人、南投一新里長林宥岑表示，開發單位玩兩面手法，在汙水排放方面宣稱「零排放」，然在環評書卻登載汙水處理後要排入側溝和設置涵管，且排入的就是農業灌溉所使用的史港溪圳，因此此案排放的廢水依法應該符合「農田灌溉排水管理辦法」的「灌溉水質基準值之品質項目」，應檢測導電度及氨氮等，但開發單位卻只寫符合放流水標準，營運後的水質監測也拿掉導電度、氨氮及總有機碳等，刻意迴避農業灌溉用水標準，南投縣政府應退件。

台灣河溪網協會常務理事徐蟬娟表示，中友集團在埔里鎮有3件大型開發案，總計100多公頃，當初以分割分批送水保與環評審查的手段玩弄開發規則，甚至在開發許可審查通過前先行動工，本次業者是在惹出許多爭議後，再度拿著有嚴重程序瑕疵的一新旅館開發環評案送審，讓作為台灣副細鯽也就是台灣白魚重要棲地的史港溪及刣牛坑溪，再次面臨水質被汙染的風險。

台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧表示，一新旅館案未設汙水處理廠，而且所採用的汙水處理方式根本難以有效處理糞尿排泄，加上會大量使用清潔劑，勢將汙染灌溉渠道、造成河川優養化並危及台灣白魚生態，很遺憾本案包括地下用水、汙水排放與挖填土方等資料都未符合相關規定製作，南投縣政府卻仍然通過審查上傳，有圖利開發單位之嫌，依法應先退件，不應逕行環評審查。

農業部回應，本案依規定須有水土保持計畫，如今水土保持計畫會和環評併行審查；環境部表示，環說書內容未依照環評作業準則撰寫部分，土石方資料、汙水監測等都應該補正相關內容，後續才能進行審查。