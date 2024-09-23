國衛院研究外泌體生物標誌 發現乳癌轉移偵測標的

癌症連續41年占據國人十大死因首位，科學界用盡各種方式，希望找出癌細胞轉移機制及新的治療方式，近年來，針對外泌體的研究如火如荼。國衛院最新研究，在乳癌患者檢體中發現可反映乳癌轉移的外泌體疾病生物標誌，此發現證實外泌體核酸可作為疾病生物標的，對於未來癌細胞轉移偵測及治療，將有助益。

幾乎所有細胞都能釋放外泌體，其攜帶來源細胞中特定的蛋白質、核酸及代謝物，在細胞與細胞之間的相互溝通中，發揮重要作用。外泌體存在於不同類型的生物液體中，且和許多疾病的機轉有關，包含癌症、神經退化疾病和心血管疾病等。這些和疾病發展有關連的外泌體，可以用非侵入性的方式偵測，具有開發做為檢測、預後和治療疾病的非侵入性生物標誌物的潛力。

國衛院細胞與系統醫學研究所副所長李華容及台大醫院醫師郭文宏合作，發現癌細胞藉由調控Ago2 K212去乙基化產生腫瘤特有的Ago2/CAV1新穎交互作用，進而促使腫瘤透過外泌體釋放特定miRNA，並隨著癌症發展的進程增加，進而促進癌細胞轉移的侵襲行為。

李華容解釋，蛋白質Ago2在許多腫瘤中有過度表現的現象，是miRNA在抑制基因表現中的核心角色。Cav1是細胞膜上的重要結構蛋白，它的活性經由與許多信號蛋白直接互動來調節，並在信號傳導中扮演重要角色。研究團隊在癌細胞中發現一種新穎的Ago2/Cav1相互作用，調控Ago2在癌細胞中的分佈和功能，且在正常細胞中沒有此種作用進行。

研究顯示在癌細胞中，Cav1會將Ago2吸引至細胞膜上，Ago2/Cav1的交互作用抑制了癌細胞中miRNA抑制基因表現的功能，進而讓癌細胞miRNA藉由外泌體釋放進入血液循環，造成癌轉移。此研究成果已於今年發表在國際知名學術期刊「EMBO reports」。

李華容說，研究在細胞實驗及動物實驗中也證實，藉由蛋白多肽及去乙酰化酶抑制劑，可以抑制癌細胞中Ago2/Cav1的交互作用，進而抑制了癌轉移。在乳癌轉移患者的臨床血液檢體中，研究團隊偵測到藉由Ago2/Cav1交互作用釋放的特定外泌體miRNA含量，明顯較未轉移患者的血液中高。

李華容表示，近年來外泌體蓬勃發展，必須投入更深入的研究，此研究為基礎科學反轉到臨床的很好例子，該研究在細胞實驗中與所有的癌症獲得驗證，而在小鼠實驗中也針對乳癌、肺癌獲得認證，但如果要用在患者診斷，仍須和醫學中心合作利用大量的病人檢體加以認證，才可以使用，而下一步就是與醫學中心合作，經由抑制癌細胞中Ago2/Cav1的交互作用，以研發治療方式。

台大醫院一般外科主治醫師郭文宏說，目前監測癌細胞是否轉移，可以透過偵測血液中的游離癌細胞等方式，目前多項研究也針對不同癌細胞的特性，給予不同的偵測方式，但不要執著於單一監測因子，因為癌細胞轉移受到多項因素的影響，必須透過團隊合作進行多方研究，若能夠發現癌細胞轉移初期，就能立即加以治療，以降低癌症死亡率。

國衛院過去十幾年來接續研究外泌體在細胞組織再生及癌症中扮演的角色，例如發現幹細胞藉由外泌體維持及傳遞其特性，開發誘發癌細胞外泌體釋放的技術，以及開發了「誘導型外泌體技術」以治療腦損傷，並攜手產業持續研究應用於腦中風後治療。

此次研究發現外泌體具有開發潛力，作為抑制癌轉移的藥物標的及用於檢測癌轉移的外泌體生物標誌，對於未來許多疾病的偵測及治療將有相當大的助益。