快檢查發票！ 5、6月期千萬特別獎5張未領 地點、明細一次看

據財政部統計，截至目前今年5、6月期千萬特別獎及2百萬特獎中獎發票，分別有5張、8張未領。尚未現身的千萬大獎中，包括在彰化縣福興鄉彰水路全家便利商店以21元購買飲品，就獲得特別獎的幸運兒。

今年7、8月期統一發票將於25日開獎，財政部表示5、6月特別獎及特獎中獎發票仍在兌領期限內，尚有5張、8張未領獎，特別提醒兌領期限至今年11月5日。

據統計， 5、6月期未領的千萬特別獎發票有5張，包含安麗日用品公司所開出的4,860元發票、新北市中和區和平街STARBUCKS的209元發票、中華電信行動月租費588元發票、彰化縣福興鄉彰水路上全家便利商店的21元飲品發票、台中市大甲區興鴻生鮮超市的169元發票。

未領2百萬特獎部分也有8張，包括在App Store購買應用程式的820元發票，新北市新莊區龍安路統一超商的92元飲品發票、苗栗縣竹南鎮大營路OK mart的65元發票、台南市東區東門路麻古茶坊的30元飲品發票、澎湖縣馬公市光明路麥當勞的93元發票、屏東縣內埔鄉昭勝路鮮茶道的151元發票、高雄市楠梓區軍校路統一超商的220元菸品發票、高雄市鳥松區大仁北路統一超商開出35元食品發票。