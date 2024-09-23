快訊

網瘋傳吳慷仁簽約中國經紀公司 名導「拜託一事」：否則可惜了

快檢查發票！ 5、6月期千萬特別獎5張未領 地點、明細一次看

進帳一次看！低壓帶挹注全台水庫2億噸 水利署調節性放水

中央社／ 台北23日電
自20日上午7時至今天上午7時，南部水庫進帳最多，降雨效益達9760萬噸，以曾文（圖）、烏山頭水庫估進帳最多。圖／南水分署提供（資料照）
自20日上午7時至今天上午7時，南部水庫進帳最多，降雨效益達9760萬噸，以曾文（圖）、烏山頭水庫估進帳最多。圖／南水分署提供（資料照）

受惠低壓帶降雨，3天內全台水庫估進帳逾2億噸水量，並以聯合運用的曾文、烏山頭水庫收穫7300萬噸最可觀，翡翠水庫5230萬噸居次；根據水利署資料，目前曾文、南化、湖山、寶二水庫等蓄水率皆達100%。

水利署表示，目前全台水情正常，全台水庫目前均位於高水位，必要時皆要調節性放水。

近日由於台灣位於低壓帶，接連受到颱風、熱帶性低氣壓及對流雲系影響，各地出現強降雨。

根據水利署統計，自20日上午7時至今天上午7時，南部水庫進帳最多，降雨效益達9760萬噸，以曾文、烏山頭水庫估進帳最多，達7300萬噸，其次為南化水庫，估計可入帳1800萬噸。

北部水庫收穫亦頗豐，總計降雨效益為8060萬噸，其中，翡翠水庫、石門水庫各自進帳5230萬、1780萬噸。中部水庫的降雨效益則為2175萬噸，日月潭、霧社水庫合計估入庫700萬噸水量。

整體而言，此波降雨預計可替全台水庫（含離島）帶來2億20萬噸水，其中1億2348萬噸已入庫，剩餘7673萬噸將在未來幾天陸續流入水庫。

攤開全台水庫蓄水概況，目前北部地區新山水庫蓄水率69.7%、翡翠水庫蓄水率82.8%、石門水庫蓄水率99%、寶山第二水庫蓄水率100%；中部鯉魚潭、德基、日月潭、湖山水庫，蓄水率分別為99.7%、95.3%、97.6%、100%。

南部烏山頭水庫蓄水率92.2%、曾文水庫蓄水率100%、南化水庫蓄水率100%。

由於雨勢稍歇，根據水利署防災資訊服務網最新資料，放水中的水庫降低為3座，包含湖山水庫、德元埤水庫、南化水庫。

南化水庫 台水 水利署

延伸閱讀

賈新興：周三起受低壓帶偏東北風影響 北部東北部早晚略涼

鋒面及低壓帶影響 氣象署發布豪雨特報

低壓挾雨下不停！雨勢一路到這日才趨緩 全台降雨熱區曝光

年5億噸水流大海遭監院糾正 翡管局曝原因：水庫具這3功能

相關新聞

全球前2%頂尖科學家公布 台灣臨床前20名醫師名單揭曉

2024年「全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」已於9月16日發布，今年是連續第...

快檢查發票！ 5、6月期千萬特別獎5張未領 地點、明細一次看

據財政部統計，截至目前今年5、6月期千萬特別獎及2百萬特獎中獎發票，分別有5張、8張未領。尚未現身的千萬大獎中，包括在彰...

這波達颱風梅雨等級降雨！氣象署揭原因 今天降雨熱區曝光

中央氣象署預報中心技正林秉煜上午指出，低壓帶鋒面今天仍在北部上空，下午之後中部以北山區、桃園以北地區、宜蘭花蓮仍要注意有局部...

大雨南北開炸 鄭明典po圖：有一些些「梅雨」的味道

昨天大雨南北開炸，中午之前先是中南部大雨，午後北部急起直追，後來居上，台北市關水門，多處傳出災情，雨勢滂沱，雨量驚人，有...

服務人員面露不耐…乘客搭商務艙怨「點心不能一直拿？」高鐵回應了

台灣高鐵商務車廂為不讓旅客在途中肚子餓，提供點心及飲料服務，但有民眾吃完點心後想再索取一份，卻換來服務人員不耐煩的態度，...

台鐵山嵐、海風號11月上線 新竹站單日破5萬人微調班表

台鐵新竹車站連同5個管理站，每日上下車旅客人數近5.5萬人，每日票箱收入近200萬元，為台鐵旅客轉運機能最佳的一等站，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。