進帳一次看！低壓帶挹注全台水庫2億噸 水利署調節性放水
受惠低壓帶降雨，3天內全台水庫估進帳逾2億噸水量，並以聯合運用的曾文、烏山頭水庫收穫7300萬噸最可觀，翡翠水庫5230萬噸居次；根據水利署資料，目前曾文、南化、湖山、寶二水庫等蓄水率皆達100%。
水利署表示，目前全台水情正常，全台水庫目前均位於高水位，必要時皆要調節性放水。
近日由於台灣位於低壓帶，接連受到颱風、熱帶性低氣壓及對流雲系影響，各地出現強降雨。
根據水利署統計，自20日上午7時至今天上午7時，南部水庫進帳最多，降雨效益達9760萬噸，以曾文、烏山頭水庫估進帳最多，達7300萬噸，其次為南化水庫，估計可入帳1800萬噸。
北部水庫收穫亦頗豐，總計降雨效益為8060萬噸，其中，翡翠水庫、石門水庫各自進帳5230萬、1780萬噸。中部水庫的降雨效益則為2175萬噸，日月潭、霧社水庫合計估入庫700萬噸水量。
整體而言，此波降雨預計可替全台水庫（含離島）帶來2億20萬噸水，其中1億2348萬噸已入庫，剩餘7673萬噸將在未來幾天陸續流入水庫。
攤開全台水庫蓄水概況，目前北部地區新山水庫蓄水率69.7%、翡翠水庫蓄水率82.8%、石門水庫蓄水率99%、寶山第二水庫蓄水率100%；中部鯉魚潭、德基、日月潭、湖山水庫，蓄水率分別為99.7%、95.3%、97.6%、100%。
南部烏山頭水庫蓄水率92.2%、曾文水庫蓄水率100%、南化水庫蓄水率100%。
由於雨勢稍歇，根據水利署防災資訊服務網最新資料，放水中的水庫降低為3座，包含湖山水庫、德元埤水庫、南化水庫。
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