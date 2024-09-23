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剛發生就忘記…家中長輩常說「4句話」 醫示警：恐失智症前兆

聯合新聞網／ 綜合報導
若家中長輩常說「四句話」，有可能是罹患失智症的前兆。情境示意圖。圖/Ingimage
若家中長輩常說「四句話」，有可能是罹患失智症的前兆。情境示意圖。圖/Ingimage

阿茲海默症是一種腦部疾病，也是失智症中占比最高的類型。中國大陸一名醫師指出，若家中長輩常說「四句話」，有可能是罹患失智症的前兆，民眾一定要多注意。

根據《生命時報》報導，中南大學湘雅醫院神經內科主任醫師郭紀鋒指出，阿茲海默症最典型的症狀就是「進行性記憶下降」，也就是短期記憶力下滑，對陳年舊事反而記得比較清楚，而有失智傾向的人容易說出以下四句話：

一、什麼？你再說一遍？

郭紀鋒指出，失智患者的明顯特徵就是短期記憶力嚴重衰退、注意力難以集中。就算是剛剛發生的事情，或剛說過的話，他們可能都會馬上忘掉。

二、這是哪裡？我怎麼到這裡來了？

患者對時間與空間的概念下降，常常會突然不認識過去熟悉的地方，或意識不到自己迷路，不會看路牌，有些人更不懂向外界求助，出現智商下降的情況。

三、我東西不見了，是不是有人拿走了？

短期記憶下降，經常找不到日常物品，也是失智典型的表現。患者總會放錯東西，且放錯的位置越來越不尋常，比如把手機放進冰箱、把襪子放在餐桌上，或者是懷疑東西被他人拿走、家裡遭小偷等。

四、你們都不關心我

失智患者的大腦皮層受疾病影響，情緒會出現極大起伏，經常發脾氣或特別敏感，覺得孤獨、無人關心，情緒上的反常反應並不固定，有的人從外向變內向，也有人由內向變外向，發展至疾病中期時，他們常社交變得畏縮，當想不起下面要說什麼時，就乾脆不說話了。

失智症 阿茲海默症

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