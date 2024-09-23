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七美嶼燈塔首次開放吸1.5萬人參觀 限定活動倒數2天
為推動燈塔觀光，交通部航港局今年4至9月推出「秘境限定遊~愛在七美嶼‧燈塔傳情意」活動，截至8月底，已吸引近1.5萬人參觀，該活動將於9月29日結束，尚未前往七美嶼燈塔參觀的民眾，可把握剩下2天的機會，還能索取限定發行的七美嶼燈塔手繪明信片。
1939年完工的七美嶼燈塔別名南滬燈塔，塔高8.3公尺、燈高40.8公尺、公稱光程11.3浬，其位於澎湖縣七美鄉的南角崖頂上，是日本人在台灣興建的最後一座燈塔。
七美嶼燈塔塔身為鋼筋混凝土白色圓塔結構，外觀簡潔，配有五等電燈，燈塔基座與發電機室相連，發電機室獨特的拱型窗設計別具特色。
航港局表示，本次首度開放限定參觀活動，受到民眾熱烈迴響，截至8月底，已吸引近1萬5千人參觀；航港局表示，還沒到七美嶼燈塔參觀的民眾，可把握剩下2天機會，在9月28、29日上午9點至下午6點，前往七美嶼燈塔參觀，還能索取限定發行的七美嶼燈塔手繪明信片。
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