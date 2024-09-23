這波達颱風梅雨等級降雨！氣象署揭原因 今天降雨熱區曝光

中央氣象署預報中心技正林秉煜上午指出，低壓帶鋒面今天仍在北部上空，下午之後中部以北山區、桃園以北地區、宜蘭花蓮仍要注意有局部大雨或豪雨發生機率，下雨趨緩要到今天入夜之後。但未來幾天鋒面在北部到北部海邊徘徊，天氣不穩定，尤其周二晚上周三鋒面通過時，東部以北、東部、東北部，下雨機率高，但雨不如這幾天這麼多。

林秉煜指出，未來一周台灣仍位於低壓帶附近，有鋒面通過、東北風影響，迎風面下雨機率高；中南部則是午後雷陣雨。明天鋒面位於北部海面；周二晚至周三鋒面通過水氣稍增；周四到周日受東北影響，水氣增多。

上周六起全台不少地區開始下大雨，昨天大雨更是南北開炸，中午之前先是中南部大雨，午後北部急起直追，後來居上，台北市關水門，多處傳出災情，雨勢滂沱，雨量驚人，有人以為是颱風來了，不然雨怎麼下這麼大。中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po出天氣圖指出，最近的天氣型態，有一些些「梅雨」的味道。

氣象署統計資料顯示，從21日（上周六）到23日（今天）凌晨兩天累積雨量以台北市北投區鞍部達490毫米居冠，其次是新北市萬里區大坪有454.5毫米，至於屏東縣三地門鄉口社有446.5毫米、高雄市大樹區國三有401毫米、基隆市七堵區五堵測站則有359毫米。

林秉煜指出，這次大雨是受兩股勢力影響，上周六下午到周日，太平洋高壓逐漸西伸時，西南風被西推，通過台灣南方陸地，甚至強度達到西南氣流，維持不到一天，但讓中南部有如颱風或梅雨等強度的降雨，有豪雨以上等級的降雨。