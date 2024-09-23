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台南女赴尼泊爾返台發燒 定點醫師揪出確診登革熱
受熱帶性低氣壓及低壓帶影響，南部近期雖大雨下不停，但登革熱防疫卻不可輕忽，台南一名30多歲女子近期前往尼泊爾旅行，19日返台出現發燒、肌肉痛、關節痛等症狀，但女子卻先自行服用退燒藥，21日因症狀反覆才前往診所就醫，經南市定點醫師診斷，昨天確診登革熱。
衛生局表示，近期台南各地雨勢不斷，對登革熱防疫也是一大挑戰，尤其，在下過雨之後的監測數據都會比較低，因此，雨後1周是加強孳生源清除工作的重要時間點，呼籲民眾在下雨期間，一樣要加強孳生源清除，且因今年恐遇上暖冬，防疫工作將會持續到年底。
衛生局也說，台南市目前已累計19例境外移入登革熱案例，衛生單位接獲確診後，都會第一時間前往個案居住地放置噴霧罐、周圍50公尺進行病媒蚊密度調查及衛教宣導，各地區公所防疫團隊也會立即動員進行環境孳生源清除，並規畫戶內、外相關化學防治作業。
此外，依據疾管署資料顯示，今年東南亞及南美登革熱疫情嚴峻，截至昨天國內已累計211例登革熱境外移入病例；台南已累計19例，感染國家主要來自印尼、泰國、菲律賓及馬來西亞等，衛生局也提醒醫療院所提高警覺，即時快篩，才能讓登革熱無所遁形。
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