流感、新冠疫苗10月1日開打 北榮9月27日開放網路預約

流感、新冠疫苗10月1日開打，台北榮總自9月27日（周五）上午9時起，開放公費成人流感疫苗暨新冠肺疫苗接種預約掛號，但僅限網路掛號，未開放語音、APP掛號，並自10月1日（周二）起提供接種服務，請符合資格的民眾踴躍接種。自費流感疫苗接種尚未開放，將公告於醫院官網最新消息。

衛福部疾管署首波公費流感及新冠疫苗接種對象為65歲以上成人、55歲以上原住民、高風險慢性病患、罕見疾病患者、重大傷病患者、6個月內嬰兒之父母、孕婦、18歲以下的兒童及其餘符合資格之民眾，請民眾務必攜帶健保卡及符合資格之身分證明文件接種。

另出生滿6個月以上至18歲之兒童，北榮表示，請至兒童醫學部接種流感疫苗；12歲-18歲兒童請至家庭醫學部接種新冠疫苗；父母均為外國人，且父母均無加入健保及無居留證兒童，需自費接種。

已領取國民健康署編印「孕婦健康手冊」的孕婦，至婦女醫學部門診接種；六個月內嬰兒的父母（需攜帶嬰兒出生證明文件或戶口名簿），父母皆可於兒童醫學部接種，母親另可至婦女醫學部門診接種。

為配合防疫分流，避免群聚，北榮將依中央疫苗配送劑量機動調整開放可預約掛號的日期及名額，如有接種時程、地點或方式等各項變動，將即時公告於醫院官網最新消息，請民眾注意查閱。