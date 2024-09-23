快訊

兩岸官方深水靜流？明年中央機關赴對岸人數超乎想像

純屬個案？深圳日本學童之死，延燒成為中日外交衝擊

東海女學霸遭公車撞死 師心痛嘆：她將是優秀會計師卻殞落

聽新聞
0:00 / 0:00

載錯App沒隱藏優惠、88折車票不能當天用？高鐵釋疑了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵公司採服務專業分工方式發展App，T-EX行動購票App主要提供一般民眾訂票、付款及取票搭乘服務，非會員旅客也可使用；企業App主要以資訊查詢服務為主，如旅客為高鐵TGo會員，登入企業App後，即可看到TGo會員的相關服務及優惠券。聯合報系資料照
台灣高鐵公司採服務專業分工方式發展App，T-EX行動購票App主要提供一般民眾訂票、付款及取票搭乘服務，非會員旅客也可使用；企業App主要以資訊查詢服務為主，如旅客為高鐵TGo會員，登入企業App後，即可看到TGo會員的相關服務及優惠券。聯合報系資料照

台灣高鐵為回饋旅客不時推出優惠方案，有民眾分享，用白色的台灣高鐵App，每個月會有2張88折車票，文章發出後引發熱議，不少人表示自己是下載橘色App，難怪找不到88折優惠。高鐵表示，公司採專業分工發展App，民眾想為高鐵TGo會員，登入企業App後，即可看到TGo會員相關服務及優惠券。

一名男網友在Threads發文分享，使用台灣高鐵白色的App訂票，每個月有2張88折車票可用，只要進到App，找到「我的車票」，再點進「車票優惠」，即可獲得打折的車票。

文章發出後讓不少人驚訝表示，平時使用的是另一個主視覺為橘色的「台灣高鐵T Express行動購票服務」App，「難怪永遠找不到88折優惠」；有知道該優惠的民眾表示，基本上都不用，「因為優惠票可選車次有限，幾乎都是離峰時間，且站站停，永遠買不到想要的車次」。

也有乘客反映，知道該優惠券限定時間及車次，只要搭車前選定好就能購買，但上周要搭車前卻發現要提前買票，抱怨「優惠車票已有很多限制，現在還要限制不能當天購票，要求前1天購票，是希望大家都不要用優惠票嗎？」

另外，有民眾納悶發文，為何台灣高鐵App跟高鐵訂票App不整合在一起較為方便。該文章吸引內行人解釋，白色台灣高鐵App是讓輪椅使用者也能線上訂票，因先前App上線前，輪椅使用者只能打電話給客服或臨櫃購票。該內行人也指出，目前高鐵似乎有打算整合2款App，期待未來只需1個App就能把所有功能放在一起。

對此，高鐵表示，台灣高鐵公司採服務專業分工方式發展App，T-EX行動購票App主要提供一般民眾訂票、付款及取票搭乘服務，非會員旅客也可使用，故使用時無須登入會員帳號。

企業App主要以資訊查詢服務為主，如旅客為高鐵TGo會員，登入企業App後，即可看到TGo會員的相關服務及優惠券。如民眾利用企業App查詢班次，則可透過Cross App方式，將查到的班次自動帶到 T-EX App去進行訂票。

另外，針對優惠券無法當天購買的部分，高鐵表示，目前優惠券依然能當天購買，但疏運期間不適用，舉例來說，10月份的優惠券在國慶疏運期間（10月9日至10月14日）都不能使用，若是10月14日當天要兌換，只能10月15日才能換。

登入 高鐵

延伸閱讀

服務人員面露不耐…乘客搭商務艙怨「點心不能一直拿？」高鐵回應了

高鐵竟有「隱藏版優惠」！線上訂票88折 過來人提醒：APP要用對

高鐵會員玩測驗 有機會抽12張免費乘車券或雙人遊

Taiwan PASS高鐵版限3千組2人同行1人免費 只限國際客

相關新聞

這波達颱風梅雨等級降雨！氣象署揭原因 今天降雨熱區曝光

中央氣象署預報中心技正林秉煜上午指出，低壓帶鋒面今天仍在北部上空，下午之後中部以北山區、桃園以北地區、宜蘭花蓮仍要注意有局部...

服務人員面露不耐…乘客搭商務艙怨「點心不能一直拿？」高鐵回應了

台灣高鐵商務車廂為不讓旅客在途中肚子餓，提供點心及飲料服務，但有民眾吃完點心後想再索取一份，卻換來服務人員不耐煩的態度，...

別錯過！統一發票5、6月期5張千萬特別獎還未領 200萬也還有8張

今年新一期統一發票將於周三開獎，不過，前一期5、6月期統一發票千萬特別獎還有5張未領，分別是在安麗花4860買物品、新北...

大雨南北開炸 鄭明典po圖：有一些些「梅雨」的味道

昨天大雨南北開炸，中午之前先是中南部大雨，午後北部急起直追，後來居上，台北市關水門，多處傳出災情，雨勢滂沱，雨量驚人，有...

家族史有血癌…她卻驗出高風險大腸癌 醫：這營養素太低

一位50多歲女性，平時十分注重養生，並有定期健檢的習慣，因直系親屬有罹患血癌的家族病史，決定進行全基因體定序（Whole...

十大習慣恐傷腦！不喝水、愛吃飯中鏢 醫揭「熬夜一天」恐怖下場

無意識間的日常習慣，可能會對大腦健康造成巨大的影響。醫師黃軒指出，包括愛喝酒、愛吃飯等，都有可能會損害認知與情緒功能。提醒民眾，除了維持良好飲食習慣，保持運動、適量飲水，也都能保護大腦健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。