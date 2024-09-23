載錯App沒隱藏優惠、88折車票不能當天用？高鐵釋疑了

台灣高鐵為回饋旅客不時推出優惠方案，有民眾分享，用白色的台灣高鐵App，每個月會有2張88折車票，文章發出後引發熱議，不少人表示自己是下載橘色App，難怪找不到88折優惠。高鐵表示，公司採專業分工發展App，民眾想為高鐵TGo會員，登入企業App後，即可看到TGo會員相關服務及優惠券。

一名男網友在Threads發文分享，使用台灣高鐵白色的App訂票，每個月有2張88折車票可用，只要進到App，找到「我的車票」，再點進「車票優惠」，即可獲得打折的車票。

文章發出後讓不少人驚訝表示，平時使用的是另一個主視覺為橘色的「台灣高鐵T Express行動購票服務」App，「難怪永遠找不到88折優惠」；有知道該優惠的民眾表示，基本上都不用，「因為優惠票可選車次有限，幾乎都是離峰時間，且站站停，永遠買不到想要的車次」。

也有乘客反映，知道該優惠券限定時間及車次，只要搭車前選定好就能購買，但上周要搭車前卻發現要提前買票，抱怨「優惠車票已有很多限制，現在還要限制不能當天購票，要求前1天購票，是希望大家都不要用優惠票嗎？」

另外，有民眾納悶發文，為何台灣高鐵App跟高鐵訂票App不整合在一起較為方便。該文章吸引內行人解釋，白色台灣高鐵App是讓輪椅使用者也能線上訂票，因先前App上線前，輪椅使用者只能打電話給客服或臨櫃購票。該內行人也指出，目前高鐵似乎有打算整合2款App，期待未來只需1個App就能把所有功能放在一起。

對此，高鐵表示，台灣高鐵公司採服務專業分工方式發展App，T-EX行動購票App主要提供一般民眾訂票、付款及取票搭乘服務，非會員旅客也可使用，故使用時無須登入會員帳號。

企業App主要以資訊查詢服務為主，如旅客為高鐵TGo會員，登入企業App後，即可看到TGo會員的相關服務及優惠券。如民眾利用企業App查詢班次，則可透過Cross App方式，將查到的班次自動帶到 T-EX App去進行訂票。

另外，針對優惠券無法當天購買的部分，高鐵表示，目前優惠券依然能當天購買，但疏運期間不適用，舉例來說，10月份的優惠券在國慶疏運期間（10月9日至10月14日）都不能使用，若是10月14日當天要兌換，只能10月15日才能換。