統一發票5-6月千萬獎5張未領！ 購買地點、明細一次看

財政部表示，113年5、6月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，截至目前各有5張、8張未領。未領的千萬大獎發票包含新北市中和區STARBUCKS開出的209元發票，以及中華電信開出的行動月租費588元發票。

民國113年7、8月期統一發票將於25日開獎，財政部提醒，仍在兌領期限內的5、6月特別獎及特獎中獎發票，各有5張、8張未領獎，兌領期限至今年11月5日。

據財政部統計，截至目前，5、6月期未領的特別獎（1000萬元）發票一共5張，包含安麗日用品公司開出的4860元發票、新北市中和區和平街上的STARBUCKS開出209元發票、中華電信開出的行動月租費588元發票、彰化縣福興鄉彰水路上全家便利商店開出21元飲品發票、台中市大甲區「興鴻生鮮超市賣場」開出的169元發票。

未領特獎（200萬元）發票則有8張，除App Store開出應用程式820元發票，其餘大多由飲料店、便利商店開出，包含新北市新莊區龍安路上統一超商開出飲品92元發票、苗栗縣竹南鎮大營路上的超商業者OKmart開出65元發票、台南市東區東門路麻古茶坊開出的30元發票。

同時，特獎發票中，澎湖縣馬公市光明路上的McDonald's開出93元發票、屏東縣內埔鄉昭勝路上鮮茶道開出的151元發票、高雄市楠梓區軍校路上統一超商開出菸品220元發票、高雄市鳥松區大仁北路上統一超商開出食品35元發票，至今也尚未兌領獎。