十大習慣恐傷腦！不喝水、愛吃飯中鏢 醫揭「熬夜一天」恐怖下場

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聯合新聞網／ 綜合報導
無意識間的日常習慣，可能會對大腦健康造成巨大的影響。示意圖。圖／Ingimage
無意識間的日常習慣，可能會對大腦健康造成巨大的影響。示意圖。圖／Ingimage

無意識間的日常習慣，可能會對大腦健康造成巨大的影響。醫師黃軒指出，包括愛喝酒、愛吃飯等，都有可能會損害認知與情緒功能。提醒民眾，除了維持良好飲食習慣，保持運動、適量飲水，也都能保護大腦健康。

黃軒醫師在臉書發文，列出十種常見的傷腦行為，包括：

一、愛喝酒：酒精會影響大腦的白質，降低認知功能，特別是在長期飲酒者中，這種損傷會加劇神經訊號的傳遞障礙。

二、愛吃甜：青春期攝取過多糖分，可能引發記憶力下降、多動症等精神健康問題。

三、油炸食品：含有大量發炎物質和反式脂肪酸，對大腦健康構成嚴重威脅。研究發現，高脂飲食與促進大腦中發炎反應，這會加速認知功能下降，特別是涉及記憶和學習能力的部分。

四、精緻碳水化合物：白米和白麵屬於高GI食物，可能導致胰島素阻抗，影響情緒和認知。

五、高鹽飲食：會影響腸道健康，進一步損害大腦的神經血管功能，導致認知能力下降。

六、熬夜：睡眠不足會加速大腦衰老，僅僅熬夜一晚，就可能讓大腦老化相當於增加一～二年的歲數。

七、缺乏運動：長時間靜坐會顯著增加失智症風險。每天坐著超過10小時，罹患失智症的風險會增加8％；如果坐超過15小時，風險更飆升3倍以上。

八、肥胖：與阿茲海默症和輕度認知障礙患者的大腦容量減少密切相關，肥胖甚至可能加劇大腦萎縮。

九、慢性焦慮：長期的情緒壓力不僅影響心理健康，更顯著增加失智症風險。

十、缺水：長期缺水會影響記憶和注意力。建議男性每天飲水1700毫升，女性則為1500毫升，這有助於保持認知功能的最佳狀態。

壓力 失智症 肥胖 阿茲海默症

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