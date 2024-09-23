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我國林火97%人為引起 林保署27日演練發布森林火災警訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
根據林保署統計，2019至2023年間台灣每年平均發生53.4起森林火災，平均被害面積56.7公頃，而統計歷年森林火災事件發生原因，有97%是人為因素所引起。圖／林保署提供
根據林保署統計，2019至2023年間台灣每年平均發生53.4起森林火災，平均被害面積56.7公頃，而統計歷年森林火災事件發生原因，有97%是人為因素所引起。圖／林保署提供

台灣位處季風氣候區，受到盛行季風交替及地形阻隔影響，每年10月起至隔年四月梅雨季節來臨前，是中南部乾燥季節，也是森林火災好發期，且統計歷年森林火災事件發生原因，高達97%屬人為所致。農業部林業及自然保育署預定27日下午14時30分至15時30分，針對高雄市田寮區、旗山區，演練發布「森林火災」細胞廣播測試警訊，接獲手機警訊民眾莫驚慌。

根據林保署統計，2019至2023年間台灣每年平均發生53.4起森林火災，平均被害面積56.7公頃，而統計歷年森林火災事件發生原因，有97%是人為因素所引起。為強化風險潛勢評估及喚起民眾防災意識，林保署於2023年建立林火風險評估系統，運用資料同化技術整合衛星氣象資訊，計算林火天氣指數（FWI）產製台灣林地林火潛在風險，並推估未來7日的林火風險資訊，供林地管理機關及民眾防災參考。

此外，若特定地區連日乾旱、森林底層林下燃料極度乾燥時，將適時啟動災防告警細胞簡訊機制，主動提醒民眾應謹慎用火、避免任何引火行為，「不」燃燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」隨地焚燒垃圾等，避免森林火災發生。

林保署說明，本次防災簡訊預計於113年9月27日14時30分至15時30分期間發布，發送時間僅持續5分鐘，強調由於乾燥季節是森林火災的好發期，依據森林法第34條規定，在森林區域及森林保護區內，除非經過許可，不得有引火行為，違反規定者，最高可處60萬元罰鍰；至於放火燒毀他人森林者，可處3年以上10年以下有期徒刑，並須負民事賠償責任。

火災 風險

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