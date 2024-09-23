服務人員面露不耐…乘客搭商務艙怨「點心不能一直拿？」高鐵回應了

台灣高鐵商務車廂為不讓旅客在途中肚子餓，提供點心及飲料服務，但有民眾吃完點心後想再索取一份，卻換來服務人員不耐煩的態度，讓她疑惑「不是本來就能一直拿的嗎？」高鐵表示，待服務完所有商務車廂旅客，若點心仍有餘裕，才會再提供，已持續進行內部訓練，要求服勤員應保持和顏悅色並妥適說明。

一名女網友在Threads上發文，自己當天搭乘高鐵商務艙時，點心是米餅和梅子餅乾，和男友吃完後覺得很喜歡，便想和服務人員再要一份，沒想到卻換來不耐煩的態度，讓她忍不住質疑，「不是本來就可以一直拿的嗎？」

文章發出後吸引不少人討論，有人建議原PO可以利用「說話的藝術」換個口吻委婉詢問，「我會用以下的句子問對方，『你好，剛才吃到的點心我覺得很好吃，但我本來是個不愛吃米餅的人。請問你們列車餅乾有賣這個嗎？我想買一份回家。』嘴巴甜一點，服務員通常會再送一包給乘客」。

該文章也釣出高鐵服務人員留言說明，表示商務點心主要是讓旅客在車上食用完畢為原則，並不是能一直拿的，若有辦法在車上吃完，服務人員也很樂意提供，但就是會有旅客拿了兩種點心後收入包包內，重複打包多達6次，面對公司後台清查點心數量時，人數對不起來還得向上級解釋為何會消耗這麼多，造成困擾。

高鐵表示，高鐵列車因每車次能夠裝載的服務品數量有限，因此，每位商務車廂旅客「以提供1份點心為原則」。若旅客旅途中已吃完，並希望再度索取時，列車服務人員則會待服務完所有商務車廂旅客，且點心仍有餘裕時，才會再度提供。

高鐵表示，台灣高鐵公司已持續進行內部訓練，要求全體服勤員於服務旅客時，應保持和顏悅色，妥適說明，提供旅客良好的服務品質。