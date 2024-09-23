快訊

鬧鐘怎麼設比較好？設錯反而更難醒！專家告訴你最佳設定法

超低錄取率他照考！ 62歲許效舜真的拚上博士班

東海女大生遭撞1死1傷 校方今發聲明：協助申請「榮譽畢業證書」

賈新興：周三起受低壓帶偏東北風影響 北部東北部早晚略涼

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，25日(周三)至29日受低壓帶偏東北風影響，北部及東北部早晚略涼，雨比較多。聯合報系資料照片
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，25日(周三)至29日受低壓帶偏東北風影響，北部及東北部早晚略涼，雨比較多。聯合報系資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，25日(周三)至29日（周日）受低壓帶偏東北風影響，北部及東北部早晚略涼，雨比較多，其他地區午後雷陣雨。

未來10天天氣，賈新興指出，9月底至10月初，觀察南海附近有熱帶性低氣壓發展的機率。

賈新興指出，明天午後各地有局部陣雨或雷雨。25日至29日受低壓帶偏東北風影響，北部及東北部早晚略涼。25 日彰化以北及宜蘭有局部陣雨，午後台中以北及宜花有局部陣雨或雷雨，台中以南亦有零星短暫陣雨。26日中彰投及花東有零星短暫陣雨，午後桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨。27日桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨。

賈新興指出，至於28日北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨，午後北部山區、苗栗以南及宜花東有局部短暫陣雨。29日午後宜花東山區、中南部山區及恆春半島有零星短暫陣雨。30日花東及恆春半島有局部短暫雨，午後宜花東、苗栗以南山區及高屏有零星短暫陣雨。10月1日至2日，花東及恆春半島有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

恆春 賈新興 雷雨

延伸閱讀

葡萄桑撲沖繩、蘇力將生成 賈新興：周日起台南以南防大雨

颱風接力？雙颱貝碧佳、葡萄桑後 賈新興：蘇力17日後有發展機會

賈新興曝中秋賞月機率 明天恐有雙颱發展機率

中秋賞月指數曝 賈新興：最快明天雙颱葡萄桑、蘇力生成

相關新聞

服務人員面露不耐…乘客搭商務艙怨「點心不能一直拿？」高鐵回應了

台灣高鐵商務車廂為不讓旅客在途中肚子餓，提供點心及飲料服務，但有民眾吃完點心後想再索取一份，卻換來服務人員不耐煩的態度，...

大雨南北開炸 鄭明典po圖：有一些些「梅雨」的味道

昨天大雨南北開炸，中午之前先是中南部大雨，午後北部急起直追，後來居上，台北市關水門，多處傳出災情，雨勢滂沱，雨量驚人，有...

我年紀不大，怎麼會罹患失智症？

「我年紀不大，怎麼可能罹患失智症？」四十九歲林先生在確診罹病時，瞬間世界天崩地裂，心想著「如工作不保，沒了收入，如何支付...

台鐵山嵐、海風號11月上線 新竹站單日破5萬人微調班表

台鐵新竹車站連同5個管理站，每日上下車旅客人數近5.5萬人，每日票箱收入近200萬元，為台鐵旅客轉運機能最佳的一等站，為...

我國林火97%人為引起 林保署27日演練發布森林火災警訊

台灣位處季風氣候區，受到盛行季風交替及地形阻隔影響，每年10月起至隔年四月梅雨季節來臨前，是中南部乾燥季節，也是森林火災...

賈新興：周三起受低壓帶偏東北風影響 北部東北部早晚略涼

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，25日(周三)至2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。