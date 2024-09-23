賈新興：周三起受低壓帶偏東北風影響 北部東北部早晚略涼

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，25日(周三)至29日（周日）受低壓帶偏東北風影響，北部及東北部早晚略涼，雨比較多，其他地區午後雷陣雨。

未來10天天氣，賈新興指出，9月底至10月初，觀察南海附近有熱帶性低氣壓發展的機率。

賈新興指出，明天午後各地有局部陣雨或雷雨。25日至29日受低壓帶偏東北風影響，北部及東北部早晚略涼。25 日彰化以北及宜蘭有局部陣雨，午後台中以北及宜花有局部陣雨或雷雨，台中以南亦有零星短暫陣雨。26日中彰投及花東有零星短暫陣雨，午後桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨。27日桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨。

賈新興指出，至於28日北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨，午後北部山區、苗栗以南及宜花東有局部短暫陣雨。29日午後宜花東山區、中南部山區及恆春半島有零星短暫陣雨。30日花東及恆春半島有局部短暫雨，午後宜花東、苗栗以南山區及高屏有零星短暫陣雨。10月1日至2日，花東及恆春半島有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。