低壓帶持續影響 天氣風險：中北部至東部仍要留意局部大雨

多雨的天氣再一天。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，受低壓帶持續影響，中北部至東部今仍需留意局部大雨。

林孝儒指出，昨天台灣附近受低壓帶偏南風，再加上熱帶性低氣壓進入海峽後減弱，隨後鋒面於北台灣一帶建立，各地普遍都降雨，北部及南部雨勢尤其顯著，達局部大雨至大豪雨等級。今晨這樣顯著降雨的影響，隨著南北風交會區域往海峽轉移，台灣陸地上降雨會趨緩。

但林孝儒說，台灣今天仍處於低壓帶的影響範圍內，且海峽北部仍有弱北風及南風交會現象，還是會帶來不穩定條件，預測各地天氣陰時多雲，短暫陣雨或雷雨，除迎風中南部有些降雨，午後多少搭配些熱力因素，中北部及東部還是容易出現較大雨勢。

林孝儒指出，周二、周三副高勢力將往南海西伸，屆時台灣附近偏南至西南風水氣減少，但北方的弱北風仍有機會延伸至北部地區，各地為多雲或晴天氣，迎風北部有局部短暫陣雨，愈往南天氣相對越穩定，但午後都還是有熱對流短暫雷陣雨機會，雨勢將較集中於山區。

周四至周末，林孝儒指出，琉球群島或至菲律賓東方海面可能有熱帶系統發展跡象，目前看起來對台灣沒有太直接影響，但屆時大環境將轉為東北風主導，降雨型態將為北部及東部有迎風地形短暫陣雨，中南部則以午後熱對流雷陣雨為主。