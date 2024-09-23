大雨到何時？中部以南漸趨緩 北部東北部仍有較大雨勢

不穩定天氣還要再一天。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，隨著太平洋高壓增強，西南季風強風軸將會向西調整，慢慢離開台灣上空，中部以南地區雨勢會逐漸趨緩，但是一直到今天仍將持續會有短暫陣雨出現機會。

至於北部、東北部這個滯留鋒面尾端的不穩定環境則是將會持續到今天白天，要等到今晚，太平洋高壓持續增強，南風取得更大的優勢之後，才會逐漸向北離開。今天北台灣天氣仍然不穩定，仍有較大雨勢出現機會。

吳聖宇指出，昨天台灣南北呈現兩個降雨熱區，南邊來自於西南季風迎風面降雨造成，北邊來自南北風對峙的滯留鋒面尾端上旺盛發展的對流胞降雨所造成。北邊雨區有共伴效應的味道，不過南邊的水氣來源不是颱風，而是整個低壓帶牽引的西南季風，遇上北邊東北季風南下，就在北台灣上空形成非常不穩定的環境，伴隨鋒生、對流胞發展而造成劇烈降雨，降雨量並不亞於西南季風迎風面的南台灣。

吳聖宇說，周二(24日)高壓偏南風為主要影響台灣天氣的系統，天氣型態可望趨向夏季型比較正常的午後雷雨天氣。這波雨勢將持續到今天，持續提醒大家提高警覺，留意可能發生的強降雨現象。

中央氣象署指出，今天(23日)白天依舊受低壓帶影響，仍須留意短延時強降雨，雨勢較今天有稍緩跡象，但西半部、東北部仍會不定時出現短暫陣雨跟雷雨，其他地區逐漸恢復到多雲，午後有局部短暫雷陣雨天氣，桃園以北、宜花地區有局部大雨或豪雨發生機率。中南部及其他山區較大雨勢，數日降雨，各地山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。

氣溫方面，氣象署說，鋒面通過北部海面將帶來稍涼的空氣，今北台灣高溫略降，南台灣因為雲量多、下雨時間長，高溫也有類似表現，各地普遍為29至31度，入夜後低溫，各地預測約24至26度，下雨時稍有涼感。