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健康你我他／出動果汁機 蔬果用喝的

聯合報／ 文╱陳義凱（北市信義）
無齒之輩吃水果，全靠果汁機打成汁用喝的。圖／陳義凱提供
無齒之輩吃水果，全靠果汁機打成汁用喝的。圖／陳義凱提供

幼年時，常聽長輩說動物骨頭的蛋白質成分高，多吃會長得快，長得又高又壯，因此我特別喜愛啃骨頭。其次是愛啃甘蔗，有時一天不啃上兩、三支絕不罷休；再來是愛啃芭樂，記得當時自家後院有顆石榴樹，我經常爬上樹，三兩下摘了芭樂往身上擦便開始啃，連芭樂心也不放過，沒咬碎就往肚裡吞，即使經常鬧便祕，還是樂此不疲。

成年後踏入社會，有幸進入大貿易商就業，經常在全國出差或到東南亞各國住飯店，使用飯店的簡易牙刷、牙膏。因工作時間緊湊趕時間，時常隨便刷牙，久而久之就引起牙周病。

之後雖經醫師正確指導，但為時已晚，從50歲起便開始掉牙做假牙，至今年近80歲，已是無齒之輩、吃軟不吃硬之徒。無奈現在吃水果，全靠果汁機打成汁用喝的；青菜先燙熟，再用果汁機打成汁，喝青菜汁。

此外，我會多吃魚少吃肉，若要吃肉，就要用刀剁成肉末，用電鍋煮飯時一起蒸，或用小火燉爛為止；同時少吃飯多吃麵，若吃饅頭、麵包，就會浸豆漿或牛奶，軟化後再進食。遇上喜宴場合，多半只送禮不參加，或請內人出席，否則坐在喜桌旁看人吃，只能乾瞪眼。

誰教我年輕時無知，不懂護牙之重要，自作自受。在此請年輕朋友以我為鑑，將來若想要有快樂的老年生活，千萬要好好的護牙。

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