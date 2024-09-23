健康名人堂／捐血推廣50年 台灣最成功社會運動

「我不認識你，但我謝謝你！」捐血運動在台推廣50年，50年來台灣年捐血量增長近750倍，堪稱是台灣最成功的社會運動。捐血運動協會自1974年成立，台灣的血液事業轉眼就過了半個世紀，回首前塵往事，一如人生。

當時，我還在台大醫院當實習醫師，親身經歷血牛在醫院內四處遊走的那段歷史，對照現今台灣血液事業備受國際肯定的傲人成績，真是不勝唏噓。

我1982年返國進入衛生署工作，開國建會時，就有專家學者針對醫療體系提出建言，認為台灣的捐供血制度太過原始落後，用血者充滿風險。

在當時的行政院政務委員李國鼎及衛生署署長許子秋全力支持下，先舉辦了第一屆「中華民國血液科技研討會」，會中提出了許多建議，那些建議就由我負責推動執行，在醫療網中，特闢血液安全專章，希望全面提升台灣血液醫療的品質。

力推無償捐血 禁賣血

同時，中華捐血運動協會也開始大力推動自願無償捐血，很快進步到能夠供應8成左右的醫療用血，我和時任捐血運動協會總幹事的張菊生研商，只要無償捐血的量再增加一點，衛生署就能全面禁止血牛賣血。

1991年，無償捐血量終於破百萬單位，足以擔負起醫療用血的重責，衛生署就明令不准再用血牛賣的血，卻也斷了血牛生計而引發抗爭。

捐血率 寫下全球第一

經過50年的努力，由捐血運動協會和血液基金會一起打造的血液事業，無疑是台灣最成功的社會運動之一，更可以說是和全民健保並列為舉世稱頌的台灣驕傲。

我們寫下了超過8%全球第一的捐血率，更值得國人感到驕傲的是，我們大幅改善了供輸血系統，並確保用血安全。

檢驗血液 改善用血安全

為了病人的用血安全，我們對捐入血液全面實施NAT（核酸擴大檢驗），改善各種作業流程，提升血液品質，包括全面供應減除白血球的血品、加測紅血球抗體以及與輸血學會合作監測輸血反應；對捐血人也協助他們對自己的健康狀況自我照護，對高次數且定期捐血者陸續推出膽固醇、糖化血色素以及腹部超音波等檢查，好讓每位捐血者都健健康康，可以持續幫助更多人。

在永續潮流下，將各地捐血室打造得更加舒適宜人，提供民眾更好的捐血環境，改善捐血車排放廢氣的狀況，朝著電能捐血車的方向實踐對環境友善、保護人們減少空污的傷害。展望未來，落實捐血救人的核心精神，永續發展血液事業，除了提供更好的服務外，善盡社會責任也是一致的目標。

50年歲月匆匆而過，從台灣捐血事業半世紀一路走來的漫漫長路，沿途是一群群良善的人們，構織成一幅幅迷人的風景；要向曾在捐血路上一起走過來的每一個人說聲謝謝，也希望未來有更多人齊心齊力，讓這條血液長河不斷奔流下去。