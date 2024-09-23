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年長者少量多餐 下午茶補充營養
隨著老化，會影響身體健康的維護，尤其年長者是容易營養不良的高危險族群。不僅牙口退化、咀嚼功能受阻，還偶有吞嚥障礙發生，對老年人而言，「吃」變成說不出的無奈。但因身形漸進削瘦，造成免疫抵抗力下降，只要略有風吹草動，就可能會染病引起健康不適。因此，老年人的營養策略，宜採「少量多餐」的飲食介入設計。
「吃的量少但吃的完」設計原則，營養熱量才能被身體所利用吸收，而多餐的供給才能符合年長者的營養熱量需求。正常的三餐外，若提供年長者一個悠閒的下午茶，在愉悅的心情下享受美味點心，想必能讓長者食欲大開，補足所需營養熱量。
地瓜是長者熟悉的食材，但在他們的記憶中，除了蒸地瓜，就是烤地瓜或蜜地瓜，推薦一道好吃易製作的下午茶點心─「地瓜燒」，不需用到太標準化的食譜，因為地瓜有甜度，只需略加些補助食材，就能錦上添花了。
地瓜燒食譜
食材：地瓜、奶油少許、鮮奶、蛋1粒、葡萄乾或蔓越莓、白芝麻或黑芝麻或碎杏仁
作法：
1.地瓜去皮，放入電鍋蒸熟，取出搗成泥。
2.趁熱放入奶油，拌均勻。
3.放入葡萄乾、鮮奶拌均。
4.待溫度降低點時，加入全蛋拌勻。
5.將拌勻的地瓜泥取一定量，塑成圓型或製成扁片型皆可。
6.放入烤箱前撒上些許芝麻或碎杏仁。
7.烤箱溫度上下火180℃烤20分。
8.出箱，放冷，冷藏再食更佳。
營養分析：地瓜燒有優質碳水、蛋白質及堅果類的補充，可以製作給家中長輩嘗嘗。
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