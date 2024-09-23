年長者少量多餐 下午茶補充營養

隨著老化，會影響身體健康的維護，尤其年長者是容易營養不良的高危險族群。不僅牙口退化、咀嚼功能受阻，還偶有吞嚥障礙發生，對老年人而言，「吃」變成說不出的無奈。但因身形漸進削瘦，造成免疫抵抗力下降，只要略有風吹草動，就可能會染病引起健康不適。因此，老年人的營養策略，宜採「少量多餐」的飲食介入設計。

「吃的量少但吃的完」設計原則，營養熱量才能被身體所利用吸收，而多餐的供給才能符合年長者的營養熱量需求。正常的三餐外，若提供年長者一個悠閒的下午茶，在愉悅的心情下享受美味點心，想必能讓長者食欲大開，補足所需營養熱量。

地瓜是長者熟悉的食材，但在他們的記憶中，除了蒸地瓜，就是烤地瓜或蜜地瓜，推薦一道好吃易製作的下午茶點心─「地瓜燒」，不需用到太標準化的食譜，因為地瓜有甜度，只需略加些補助食材，就能錦上添花了。