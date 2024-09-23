社福孤兒 年輕型失智求助無門

我國有近卅七萬失智症患者，其中卅歲至六十四歲年輕型失智症逾一點四萬人，這族群常需奉養父母或養育孩子，生活壓力沉重，但現有政策以照顧高齡失智者為主，年輕失智者成為社會救助網遺漏的族群。

專家呼籲，政府應盡速訂定失智症專法，顧及年輕型失智就業權及其子女的教養權益，並成立專屬日照中心。

台灣失智症協會顧問湯麗玉表示，一旦六十五歲以下年輕型失智者失業，並無任何社會福利支援，原本肩負家庭經濟重擔，可能風雲變色，全家垮了下來。部分個案未婚，只能由年邁雙親照顧，處境悲慘。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜指出，年輕型失智症盛行率為千分之一，正值中壯年，身兼眾多角色，常是蠟燭兩頭燒。此時確診失智，大多數患者仍有病識感，知道自己病情愈來愈嚴重，將拖累家人，又不敢告知親朋好友，身心獨自遭遇巨大折磨。

「找不到專屬年輕型失智者的社會救助服務？我該怎麼辦？」最近幾年來，台灣失智症協會常接到類似求助電話，陳筠靜說，許多年輕型失智患者被迫離職，從家中經濟支柱變成被撫養照顧的對象，滿懷愧疚及罪惡感，內心充滿焦慮與恐懼。

陳筠靜呼籲政府擬定政策，委請企業調整工作內容或方式，讓年輕型失智患者得以繼續留在職場，既維持經濟收入，還可繼續與社會互動，有助延緩惡化。除了顧及工作權，政府應加強失智症疾病識能教育，不要讓其下一代終生背負汙名，將「年輕型失智症子女的教養權益」也列入改革項目。

隨著失智人口數增加，衍生的相關社會問題接踵而來，對於患者來說，最大挑戰為就業權、家庭照顧支持、子女教養等議題，湯麗玉認為，政府應該盡速訂定失智症專法，才能解決失智領域所面臨的困境與需求。

林口長庚神經內科主治醫師徐文俊指出，年輕型失智者最迫切需要的是專屬日照中心，以提供更多元照顧模式。但目前全國僅有兩家民間類似機構可在短時間內銜接個案需求，至於政府則是掛零，現有公立日照中心只提供了不合用的設施與課程。