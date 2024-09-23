豪雨狂炸 台鐵平溪線暫停駛 雨影響到周二

受到鋒面及低氣壓影響，昨天全台各地豪雨不斷、災情頻傳。台鐵平溪線土石崩落、路基掏空，今天中午前北上南下列車暫時停駛，蘇花公路台九線一六一K也因豪雨爆發土石流，公路總局緊急搶修採單線通行，氣象署表示，低壓帶帶來的水氣會持續影響到周二清晨。

受豪雨影響，台鐵平溪線昨天下午一時二十二分起停駛，宜蘭線西正線有土石崩落，猴硐與三貂嶺間採東正線單線雙向通行，行車有延誤。

東北角雨勢不斷，員山子分洪道下午二點啟動基隆河分洪排水。瑞芳草山雷達站戰備道土石坍方，三輛車受困無法下山，警、消協助五人脫困。大雨造成多處積水，黃金博物館的階梯一度形成水瀑奇景，下午暫停遊客入園；位在猴硐的礦工文史館也有淹水災情。

新北市汐止區茄苳路昨晚六時許出現積水，還發生圍牆遭泥水沖刷倒塌意外，汐止警分局獲報到場，發現路面積水深達十公分，所幸無人受傷。

高雄市昨有間歇性豪大雨，山區六龜區的光明巷下午出現土石流，覆蓋整個道路，警消協助十七名居民緊急撤離至山下安置。屏東往來東港與琉球的東琉線船班，昨天海象不佳，遊客直言像坐「海盜船」，屏東縣交旅處指出，東琉線船班今全日停駛。

近日連續大雨，菜價又漲了，農糧署副署長姚志旺表示，不少產區淹水，導致先前因颱風復耕蔬菜，以及準備要採收的白菜、青江菜品質下降，後續價格會出現波動。

氣象署預報員官欣平表示，今天至明天清晨鋒面雖離開，降雨狀況仍受低壓帶影響，西半部、東北部不定時有陣雨及雷雨，西半部尤其以桃園以北，以及東半部地區有午後雷陣雨，出現大雨或豪雨機率較高；中南部明天白天轉為較大雨勢，出現豪雨的機率較小。